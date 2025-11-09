Casi 86% de plantas de tratamiento son inoperables: en muchas de estas solamente queda el terreno: Conagua

De las 117 plantas de tratamiento de agua inventariadas en el estado, solamente existe la certeza de que 16 se encuentran en operación, es decir, 13.6 por ciento de la totalidad; incluso, del restante 86.4 por ciento, muchas ya no están en condiciones de rescate, pues nada más queda el terreno.

Lo anterior, con base en los datos proporcionados por Pedro Misael Albornoz Góngora, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en torno a la situación de este tipo de infraestructura.

Remarcó que existe certeza de operación en las aproximadamente 16 plantas que el gobierno del estado tiene a su cargo en conjunto con los municipios, las cuales sanean alrededor de 65 por ciento del agua residual de toda la entidad.

Puntualizó que la Conagua tiene un registro de casi 117, pero “muchas de ellas ya no cuentan para rescatar, ya solo queda el terreno” y acentuó que el problema “es que han sido abandonadas y ya no las operan”.

Recalcó que todos los municipios y comunidades tienen algún sistema para eliminar contaminantes, pues “muchos de ellos están haciendo esfuerzo por operarlos, la pregunta es si cumplen. Todos tienen una planta, con excepción de las descargas clandestinas” que se han detectado y en las que se han efectuado recorridos.

“Hoy por hoy, con el compromiso de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestro director general, tenemos ya la rehabilitación de la planta de Tlaxco, que es una reingeniería, empezamos desde cero, ya está completamente demolida, no vayan a decir que solo le pintaron y cambiaron los tubos… vayamos siguiendo el proceso de construcción”, agregó.

También -abundó-, las que se encuentran en Atotonilco y en Acopinalco del Peñón, en ese mismo municipio, en las que ya comenzaron los trabajos en colectores que las integran.

Expuso que estos sistemas de saneamiento deberán sumarse el año próximo a los 16 que funcionan adecuadamente, para tener “la garantía de 19”, lo que significará un porcentaje mayor de agua tratada en territorio estatal.

Respecto de otro tipo de infraestructura para limpiar el agua, como los humedales que pertenecen a las comunidades, el delegado reiteró que también será rehabilitada pero precisó que aún continúa el análisis, ya que todo gira en función del número de habitantes, de la disposición de estos y de la carga contaminante.

Dijo que el director general de Conagua, Efraín Morales López, “está muy pendiente” de estas acciones que se ejecutan como parte del programa de saneamiento del río, las cuales iniciaron en la parte norte de la entidad, en Tlaxco, donde nace el Zahuapan; sin embargo, continuarán en 2026 hacia la región de Apizaco, Xaltocan, Xaloztoc y Yauhquemehcan.

Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de un comunicado de prensa, informó que como parte de las acciones del acuerdo presidencial para sanear los tres ríos más contaminados del país, entre ellos el Atoyac, autoridades ambientales participaron en la Jornada de Limpieza en la barranca “Las Armas”, en el municipio de Tzompantepec.

Esta acción se llevó a cabo el pasado 29 de octubre, en coordinación con la Conagua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor), autoridades estatales y municipales y la ciudadanía.

Se conformaron tres brigadas integradas por personal de los tres órdenes de gobierno y voluntarios locales, para el retiro de basura, poda, limpieza de maleza y desazolve de este cauce, en una extensión aproximada de dos kilómetros dentro de la barranca. Indicó que los residuos recolectados fueron enviados a disposición final adecuada.