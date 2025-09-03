Casi 35% de la población del Centro Femenil aún no tiene sentencia, detecta la SMET; algunas mujeres enfrentan su proceso sin peritaje ni enfoque de género, indica

Aproximadamente 35.4 por ciento de mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción de Apizaco, aún no tienen una sentencia; además, hay casos en los que nunca se realizó un peritaje ni han sido juzgados con perspectiva de género, expuso la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), Nidya Cano Rodríguez.

Mencionó que hay cerca de 62 mujeres en esta condición de reclusión, quienes han sido antendidas a través de la unidad móvil de la SMET que se presentó en varias ocasiones en este penal, a efecto de proporcionar servicio a la totalidad.

Indicó que se conoció directamente su situación, por lo que dijo que hay entre 20 y 28 que ya cuentan con una sentencia; sin embargo, la Secretaría detectó que hay aproximadamente otras 22 (que son 35.4 por ciento) que todavía no la tienen, por lo que “ahí prácticamente ya tenemos entrada” para atender y dar seguimiento.

Apuntó que el delito de robo es uno “de los más específicos” por el que han sido imputadas esta Personas Privadas de la Libertad (PPL), “pero los casos que más nos dábamos cuenta que suceden, es que muchas veces simplemente están en prisión por estar en acompañamiento por algún tema de sus parejas, por delitos que cometieron sus parejas”.

Por tanto, aseguró que en este tipo de asuntos la SMET interviene mediante la defensa de estas personas, pues comentó que muchas de ellas tenían miedo de denunciar porque se enfrentaban a violencia ejercida en su contra.

Durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, en el auditorio de la Coordinación de Comunicación Social (CCOM), añadió que hay casos “muy complejos, muy fuertes” en los que la Secretaría tiene que brindar apoyo, ya que se deben atender desde diversos contextos.

Acentuó que muchas de estas PPL “sufren abandono por parte de algunos de sus familiares y ahí nos damos cuenta que nosotros podemos apoyarlas y al leer todos sus procesos el tema es que no hubo peritaje” en sus casos ni se consideró la perspectiva de género.

“Simplemente el delito se da o las encontraron con sus parejas y las hicieron cómplices y no es así; es de lo que sí puedo hablar”, pues hay otros asuntos de los que se deben resguardar los datos, subrayó.

Añadió que todos los casos atendidos por la SMET han sido desglosados y que ha planteado a la dirección del Centro Femenil de Reinserción en cuáles hay posibilidades de llegar a un buen término, con la finalidad de proporcionarles un acompañamiento por parte de esta institución.