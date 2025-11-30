Domingo, noviembre 30, 2025
Casi 341 agresores de mujeres han sido detenidos por la Policía de Género, desde su creación en 2023: Segob

Guadalupe de La Luz Degante

A más de dos años de su creación, la Policía de Género del estado de Tlaxcala ha detenido a más de 341 agresores, “la cifra más alta de la historia”, afirmó el titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Luis Antonio Ramírez Hernández.

Señaló que las autoridades estatales tienen la obligación de continuar con el acompañamiento a este sector de la población, pues en estos cuatro años de la actual administración más de 150 mil niñas, adolescentes y mujeres han sido formadas sobre temas de prevención, resolución pacífica de conflictos y reconstrucción del tejido social.

Mientras que el Centro de Justicia para las Mujeres del estado ha atendido a más de 28 mil personas en un “espacio seguro, profesional y humano”. Sin embargo, enfatizó que uno “de los orgullos de este gobierno” es la creación de la Policía de Género (la cual entró en funciones en el mes de febrero de 2023).

Precisó que este es un grupo especializado en la atención de temas de violencia y delitos contra la población femenina tlaxcalteca, el cual desde el inicio de sus operaciones “ha logrado la detención de más de 341 agresores, la cifra más alta de la historia estatal”.

Aunque no mencionó datos comparativos, el funcionario subrayó que “esto no es casualidad, es el resultado de un gobierno que tiene clara sus prioridades y que cada día trabaja con esfuerzo”.

Conminó a que en estos 16 días de activismo en el marco del 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), se extienda el compromiso de erradicar esta problemática durante los 365 días del año.

Comentó que es importante  mantener la coordinación y el trabajo en busca de seguir con el fortalecimiento a todas las instituciones involucradas en la atención a las mujeres,  pero que los hombres también tienen la obligación de transformar dinámicas culturales e ideológicas. Asimismo, remarcó que se debe aterrizar a la igualdad sustantiva.

Recordó que este 2025, ONU Mujeres convoca a eliminar la violencia contra este segmento con un tema urgente que es la ejercida de manera digital, la cual “no deja moretones visibles, pero sí, cicatrices profundas, puede entrar en los hogares sin permiso y lastimar sin necesidad de contacto físico”.

Agregó que por esta razón, en Tlaxcala se modifica la estrategia de conmemoración del 25N, pues en los 16 días de activismo las instituciones salen directamente a las calles, a los hogares y a los barrios, para que las brigadas salgan a buscar y a acompañar a aquellas que necesitan algún tipo de ayuda.

Abundó que se trabaja para prevenir las principales formas de violencia que afectan a este sector, como la psicológica, la física, la  económica, la sexual, la vicaría y la más extrema que es la feminicida, “porque entendemos que detrás de cada caso denunciado y atendido no hay simples números de estadísticas, son historias de vida”.

Recalcó que mientras exista una sola mujer con miedo “la tarea no está cumplida”, por eso es que este gobierno realiza esfuerzos y dijo que el estado se ha convertido en referente nacional en cuanto a trabajo comunitario, preventivo y territorial a favor de ellas.

Añadió que Tlaxcala ocupa el primer lugar del país en la integración de los grupos llamados “Tejedoras de Paz”, conformados por mujeres que median, acompañan y que reconstruyen la vida de otras.

