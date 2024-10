Casa por casa. Salud desde el territorio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha anunciado el Programa Salud Casa por Casa, para atención de adultos mayores y personas con discapacidad en todo el país. El programa establece fases para su desarrollo e implementación, la idea es que estos grupos de personas reciban atención a la salud de primer nivel para el acompañamiento de sus enfermedades, con la participación de enfermeras/os, médicos/as, farmacias del bienestar para el acceso a los medicamentos de forma gratuita. Aún no se sabe con exactitud si habrá canalización para casos que requieran ingresos permanentes a clínicas u hospitales especializados, pero sin duda esta estrategia del gobierno bien implementada puede ser una opción favorable para el cuidado de la salud de personas que por su condición actual no tienen acceso a la seguridad social y con ello se mejore su calidad de vida.

El programa ha iniciado con un censo en las casas de los adultos mayores y las personas con discapacidad, para verificar a través de un cuestionario el estado de salud, tarea que se realiza por medio de los servidores de la nación, que continúan su labor. Es de suponerse que se ocuparon los registros obtenidos para la pensión de adultos mayores y los apoyos para las personas con alguna discapacidad que se utilizaron para estos programas de bienestar del sexenio pasado, lo que significa que ya se tiene identificada la ubicación de estos grupos vulnerables en los estados, municipios, localidades, colonias y barrios. Eso facilitará la primera fase, que requerirá el análisis de datos para confirmar las principales enfermedades que se presentan; por ejemplo, en los adultos mayores: diabetes, problemas respiratorios, cardiacos y renales, mientras que entre las discapacidades la movilidad es una de las principales que destaca por encima de otras, aunque otras necesitan atención especializadas; por ejemplo, síndrome de Down, autismo y TDAH, lo que implicará que una vez generado el análisis de datos se replanteen o reorienten la forma de atención porque es muy probable que el cuidado a la salud no sólo se centre en toma de signos vitales, pruebas de glucosa, oxigenación, por lo que el medicamento será una alternativa, pero en algunos casos no resolverá el problema de fondo, requerirá otro tipo de atención.

Según se ha anunciado para este programa, se contratarán más de 21 mil trabajadores de la salud entre enfermeras/os y médicas/os, con una cualidad, serán de la comunidad o muy cercano a éstas, lo que adquiere una singularidad. El programa tiene una mirada territorial en su cobertura, es decir, el personal de la salud será parte del territorio y, por ende, conoce el mismo, sus calles, sus colonias y las zonas de riesgo, es parte de la comunidad. Además, al construir las Farmacias del Bienestar, que serán instaladas al lado de los Bancos de Bienestar, se pretende el fácil acceso a los medicamentos que se requieran.

Desde luego, ya hay experiencias de programas de médicos en casa, algunos de ellos se han tratado de implementar en algunas entidades federativas, como ocurrió en la Ciudad de México, con otras características, pero con la idea central de atención, identificación y seguimiento de enfermedades desde el domicilio del paciente, aunado a ello durante la pandemia el sector de la salud de la Ciudad de México implementó un programa territorial para contener, atender y dar seguimiento a probables casos de Covid–19. Según los datos, el programa fue exitoso, a pesar de los estragos que provocó la pandemia, incluso la manera de atención provocó una tensión entre la Secretaría de Salud a nivel federal con el gobierno de la Ciudad de México, pues hubo algunas discrepancias entre los funcionarios de la salud y las estrategias implementadas. Lo que se pudo comprobar es que atender desde el territorio tiene efectos positivos tanto para la prevención, como para el seguimiento del paciente y el control de la saturación de clínicas y hospitales, desde luego para incidir en la calidad de vida de los grupos vulnerables a que está dirigido. Es importante mencionar que el programa no sustituye o desplaza, por ejemplo, a los centros de salud ni al papel del IMSS–Bienestar, pero puede sumar a favor de la salud en general de los mexicanos y habría que ver el impacto que tendrá en los indicadores de la salud y en los dos componentes de la misma: la prevención y la curación.

Por décadas se ha insistido que la prevención es la base de la salud de la población y, por ende, si el programa logra detectar a tiempo enfermedades potenciales de riesgo del paciente y se materializan en tratamientos específicos, se habrá dado un enorme paso en la calidad de vida de la población adulta mayor y de las personas con discapacidad. El programa pretende tener una cobertura de más de 13 millones de personas en todo el territorio nacional, reto enorme, pero necesario. Sobra decir que en este programa se deberá generar una estrategia nacional que siga atendiendo la prevención desde una visión integral, cuyos efectos se vean reflejados en una disminución de la atención curativa o bien retrasar el deterioro biológico y metal inherente al ser humano, y esto último será posible si se establece una política de salud territorial, científica, nutricional, de promoción a la activación física y de reivindicación de la dignidad humana.