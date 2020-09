Espera Casa del Migrante de Apizaco tener mejor relación y comunicación con el próximo edil

El director de la Casa del Migrante “La Sagrada Familia” de Apizaco, Sergio Luna Cuatlapantzi reveló que no existe buena comunicación ni relación con el edil Julio César Hernández Mejía por las acciones que emprendió su administración para impedir el arribo de migrantes centroamericanos a dicho albergue para recibir atención, comida y poder descansar en su trayecto hacia los Estados Unidos.

No obstante, dejó entrever que ya no tratarán de buscar un acercamiento con el presidente municipal emanado del Partido Acción Nacional (PAN), pues a partir del próximo año entrará una nueva administración, con la cual confió tendrán una mejor comunicación y relación en beneficio de los migrantes que cruzan por esa demarcación.

“Desde el año pasado no tuvimos un nuevo acercamiento con las autoridades municipales, tampoco ellos se acercaron con nosotros y creemos que la situación permaneció en un stand by, ya son autoridades que están por irse y sí quisiéramos para el próximo periodo tener un mejor diálogo con las nuevas autoridades y con la comunidad”, apuntó.

Una de las razones del distanciamiento se dio cuando el edil Julio César Hernández Mejía ordenó colocar vallas y rejas en las inmediaciones del albergue, lo que impide a los migrantes el acceso al albergue para poder descansar y recibir alimento.

En su momento, la administración municipal explicó que la colocación de las vallas y cercas fue porque vecinos del lugar se quejaron por el incremento de la delincuencia, presuntamente por la presencia de los migrantes. El edil asentó que no consultó a las autoridades del albergue para la instalación de esos obstáculos, pues sólo estaba velando por la seguridad de la comunidad.

Ante ello, Luna Cuatlapantzi consideró que el alcalde panista sí debió consultar la opinión de todos los habitantes de esa zona, pues la seguridad es una preocupación común y todos deben participar y colaborar para evitarla.

“También nos preocupaba la seguridad en la zona, la seguridad no es problema de unos, es de todos. No nos veamos como enemigos sino como vecinos, todos somos parte de una comunidad y los migrantes no necesariamente son delincuentes”, señaló.