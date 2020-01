Carta a los Reyes Magos

“Yo no deseo un regalo / que se compre con dinero / He de pedir a los Reyes / algo que aquí no tengo: pido dones de alegría/ y la canción de un jilguero / y la flor de la esperanza / y una fe que venza el miedo”. Con estos versos inicia el poema “El regalo que yo quiero” de la española Gloria Fuertes y hemos decidido retomarlos en esta primera columna #EnConsenso de 2020.

Sí, necesitamos llenarnos de alegría, de esperanza y de fe para vencer a la violencia desatada y volver a mirar con empatía, respeto y comprensión; hay que retomar las posibilidades de encuentro para lograr lo que a veces parece imposible: vivir en seguridad, libertad y felicidad.

La festividad de los Reyes Magos alienta los sueños y nos obsequia la confianza de que las ilusiones se cumplen. Así que dejamos plasmados los anhelos que deseamos alcanzar: que las mil 16 mujeres y niñas, presuntas víctimas de feminicidio registradas oficialmente por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2019, así como las que no fueron registradas, tengan justicia y que los asesinos sean sancionados; que el Estado mexicano garantice a todas las víctimas de la violencia y de la delincuencia, así como a sus familias y a la sociedad entera, el principio de no repetición como mecanismo eficaz para lograr la pacificación de nuestro país.

Esperamos y confiamos, basándonos en una mayor exigencia ciudadana y dando seguimiento puntual a la labor de las y los funcionarios, que Tlaxcala cuente con una Comisión Estatal de Derechos Humanos que realmente haga su trabajo y que su titular deje de posar para la foto, que atienda todos los asuntos con profesionalismo y no sólo se pronuncie cuando los casos se mediatizan; y que los resultados sean congruentes con sus exigencias de mayor presupuesto, que realmente impulse y afiance una cultura de respeto por los derechos humanos y deje la simulación y la ocurrencia.

Además, esperamos contar en Tlaxcala con autoridades estatales, municipales, de procuración e impartición de justicia, así como policías que asuman su obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, para que nunca más sus omisiones y negligencias cobren la vida de ninguna más; que sean más humanas, más profesionales y más responsables.