Presentan Carrera Estrella Panotla 2025; una tradición deportiva con historia y unidad comunitaria

Este miércoles fue presentada la Carrera Estrella Panotla 2025, una justa deportiva con raíces históricas en el atletismo tlaxcalteca que busca mantener viva la tradición del esfuerzo compartido, la integración comunitaria y el fomento a la actividad física. El evento es organizado por la agrupación Identidad Panotla, en coordinación con la presidencia municipal de este lugar y de Tepetitla de Lardizábal.

La carrera será el sábado 13 de septiembre, a partir de las 13 horas. La salida será en el municipio de Tepetitla de Lardizábal a las 15 horas y la meta se ubicará en la zona de Panotla conocida como Cuatro Caminos.

En cuanto a la modalidad, el organizador Germán Gutiérrez Atonal explicó que “la Carrera Estrella 21 kilómetros tiene una modalidad de relevos mixtos, categoría libre única. Los equipos se conformarán por siete relevos, cada equipo deberá contar con cuatro hombres y tres mujeres. Cada participante correrá 3 kilómetros”.

Los premios serán de 7 mil pesos para el primer lugar, 5 mil para el segundo y 3 mil para el tercero. El kit del corredor incluye playera, número, medalla simbólica e hidratación. La inscripción tendrá un costo de 200 pesos por persona. Los organizadores prevén la participación de entre 70 y 100 corredores.

La también organizadora Nitzia Guevara Zempoalteca subrayó que “cada relevo simboliza la confianza, la solidaridad y la energía compartida. No se trata solo de velocidad, sino de recordar que siempre hay alguien a nuestro lado para impulsarnos a continuar”.

Además, informó que se contará con un equipo de fisioterapeutas para garantizar la seguridad de los corredores. “Hoy lanzamos esta carrera con la certeza de que será un espacio para celebrar la salud, la amistad y el espíritu deportivo. Porque en esta carrera, al igual que en la vida, lo importante no es solo llegar primero, sino llegar juntos”, añadió.

Destacó la importancia de promover el deporte como estilo de vida. “Para nosotros es promover el deporte, sin duda, pero también yo creo que es un estilo de vida que debemos de adoptar”, afirmó.

Asimismo, resaltó que gracias al apoyo de los patrocinadores habrá espacios de atención para atletas y familias. “Hoy nosotros queremos hacer eso, que el atleta llegue y tenga esa zona de confort donde pase a recibir un masaje. Para las familias también se dará una clase de yoga, de manera que todos participen en esta fiesta deportiva”, indicó.

En el apartado histórico, Ricardo Sánchez recordó los orígenes de la competencia:

“Empieza en el año 1938, organizada por deportistas de Panotla, como Salvador Lima, Bolio Sánchez, Lino Flores y Juan Sánchez, entre otros. Corredores de fondo, maratonistas pertenecientes al Club Panotla, que lograron participar en justas nacionales representando a Tlaxcala y posteriormente a México”.

Añadió que la carrera inició como un medio maratón con salida en San Martín Texmelucan, y que más tarde se transformó en relevos para dar cabida a más equipos. “La premiación que se otorgaba en ese entonces eran herramientas de trabajo como palas, azadones, hoces, arados, entre otros”, detalló.

Con el tiempo, agrupaciones, como el Club Tortugas de Panotla, mantuvieron viva la tradición, trasladando la salida al municipio de Tepetitla y consolidando la modalidad de relevos.