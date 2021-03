Carlos Augusto Pérez es el candidato de Morena por el distrito 03 federal

El ex diputado local y ex presidente municipal de Tepetitla, Carlos Augusto Pérez Hernández fue designado como candidato a diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el distrito federal 03 con cabecera en Zacatelco.

Un día después de que concluyera el plazo para que los partidos registraran a sus candidatos a diputados federales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), se conoció la designación que hizo Morena de sus abanderados por las vías de representación proporcional y uninominales o de mayoría relativa.

De acuerdo con dicha lista, el ex priista y ex funcionario de la Secretaría de Bienestar fue ungido candidato en el único distrito federal de Tlaxcala en el que Morena no participará en la coalición Juntos Haremos Historia.

Pérez Hernández se desempeñó como funcionario en el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local, después ganó la alcaldía de su natal Tepetitla y de ahí se hizo diputado de la LX Legislatura local, para después fungir, en la LXI Legislatura, como secretario Parlamentario.

Desde hace tres años, en abril de 2018, renunció a su militancia en el PRI para sumarse a los trabajos de Morena, partido que ahora le dará la oportunidad de abanderar en los comicios del próximo 6 de junio.