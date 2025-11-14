Capacita ayuntamiento de Tlaxcala a personal de Protección Civil para fortalecer la respuesta ante emergencias

A fin de garantizar una atención más oportuna y eficiente a las y los tlaxcaltecas, el gobierno municipal de Tlaxcala brindó una capacitación al personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal sobre primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Este proceso formativo, que se realiza de manera anual, tiene como objetivo que las y los elementos de Protección Civil mantengan actualizados sus conocimientos y técnicas de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo o emergencia, con lo que se busca contribuir a salvar vidas y brindar atención con profesionalismo y sensibilidad humana.

Durante la jornada, el personal recibió instrucción teórico-práctica sobre evaluación inicial del paciente, manejo de heridas, control de hemorragias y maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocimientos indispensables para actuar en los primeros minutos de una emergencia, donde cada segundo puede marcar la diferencia.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tlaxcala mantiene un trabajo de actualización permanente de su personal para brindar seguridad, prevención y mejor atención ciudadana.