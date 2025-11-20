CAP exige al Congreso al menos 530 mdp para el campo; cierran acceso al Legislativo tras ser bloqueados

Integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) se manifestaron este jueves afuera del Palacio Legislativo para exigir que el presupuesto estatal para el campo para el año 2026 ascienda, como mínimo, a 530 millones de pesos, al considerar que la propuesta enviada por el Ejecutivo, de 461 millones 972 mil pesos para la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), es insuficiente incluso para sostener los niveles de atención del año en curso.

El contingente, conformado por diversas organizaciones del sector primario, llegó a las 10:00 horas con la intención de dialogar con los integrantes de la LXV Legislatura. Sin embargo, denunciaron que elementos de seguridad del Congreso les impidieron el acceso, pese a que presentaron una lista de 10 representantes para sostener la reunión.

Ante ello, los campesinos decidieron instalarse sobre la calle Miguel de Lardizábal y Uribe, lo que generó molestia entre conductores de transporte público que suelen transitar por esa vialidad.

En entrevista, Marcial Gress Roldán, dirigente del CAP, recordó que hace un mes sostuvieron un primer acercamiento con los diputados Ever Alejandro Campech Avelar, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política; Bladimir Zainos Flores, presidente de la Comisión de Finanzas; y Anel Martínez Pérez, titular de la Comisión de Fomento Agropecuario, a quienes les presentaron una propuesta de presupuesto de 951 millones de pesos, con programas específicos y justificaciones técnicas. Pero los legisladores argumentaron que no podían pronunciarse hasta recibir el Paquete Económico 2026.

“Hoy venimos porque ya sabemos que el Ejecutivo envió la propuesta de 461 millones de pesos. Esa cantidad ni siquiera alcanza para atender lo mismo que este año por la inflación y la devaluación. Mínimo se requieren 530 millones para sostener los niveles actuales. Nosotros planteamos 951 millones para que el campo tlaxcalteca pueda avanzar en 2026”, explicó.

El proyecto de presupuesto publicado por la Secretaría de Finanzas contempla 53.6 millones para la dirección administrativa de la SIA; 242.1 millones para Agricultura; 52.4 millones para Ganadería; y 113.7 millones para Desarrollo Rural. Para las organizaciones del CAP, esas cifras no representan una verdadera política de impulso al sector primario.

“Producimos lo que se pone en la mesa de los tlaxcaltecas, pero el Congreso nos cierra la puerta como si fuéramos ajenos. No somos una multitud; somos 70 u 80 personas que podríamos estar adentro dialogando. Esta falta de sensibilidad es la que nos obliga a estar aquí”, afirmó Gress Roldán.

Más tardes, una comisión de integrantes del CAP sostuvo una reunión con legisladores de diversos grupos parlamentarios para externarles sus demandas.