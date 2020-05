Pide CAP a Sader ampliar apoyo de fertilizante a más municipios

José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), demandó al gobierno federal que reconsidere la situación del campo tlaxcalteca e incremente el apoyo con fertilizante gratuito para este ciclo agrícola.

En el Diario Oficial de Federación, de fecha 24 de marzo del presente año, se establece que el Programa de Fertilizante 2020 atenderá a ocho (de los 60) municipios del estado: Calpulalpan, Ixtacuixtla, Nanacamilpa, Tlaxco, Hueyotlipan, Españita, Sanctórum de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez.

Al respecto, el dirigente campesino solicitó a la representación del gobierno federal y a la de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el estado, que planteen esta petición al titular de esta dependencia, Víctor Villalobos Arámbula, “para que puedan cubrir un número mayor”.

Refirió que este requerimiento también está dirigido al gobierno estatal, a fin de que a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) amplíe el beneficio.

Consideró importante garantizar la alimentación de la población rural, así como de la urbana; “pues al haber cultivo de maíz, frijol, calabaza, haba y alverjón, ayudará a que no haya más crisis en los hogares del estado y del país”.

“Por supuesto, ayuda que el gobierno federal aporte fertilizante, lo ideal sería que todos los municipios con actividad agrícola lo recibieran, por lo que de quedar como está, de alguna manera habrá una repercusión”.

Si las reglas de operación solo consideran a ocho municipios, “esperemos que pueda contribuir mucho a la gente del campo, pues se entiende que será gratuito. Ojalá lo distribuyan correctamente”

Pidió que la entrega “no sea sesgada, que el gobierno estatal no tenga sus listas tricolor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), verde, blanco y rojo, y que las del federal, no sean con los tonos de Morena”.

Señaló que si los apoyos se otorgan con una finalidad partidista, aquellos agricultores “que no están en uno ni en otro, no saldrían beneficiados. El campo es un arcoíris, donde están todos, incluso hay quienes no tienen militancia alguna en los partidos”.

Confió en que el año próximo se incluya desde un inicio a más municipios, “de ser posible a todos con tradición agrícola”, pues en 2020 el paquete de fertilizante es de hasta 600 kilogramos por cada beneficiario, según las reglas de operación.