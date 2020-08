Cánovas y la charola de oro

Víctor Cánovas Moreno resurgió de entre sus cenizas para hacer lo mismo, fungir como operador financiero, atraer recursos privados o públicos a la campaña electoral y, desde luego, asegurar ganancias millonarias para sus financiadores y para su peculio. La víctima es Tlaxcala y la vía, Lorena Cuéllar Cisneros.

El político nayarita, que ha servido y se ha servido de gobiernos del PRI y PAN, ahora lo quiere hacer en Morena y ya anda muy activo entre Puebla y Tlaxcala, buscando, nuevamente, cómo sacar ganancias millonarias para él y para los suyos.

Para nadie es un secreto que, desde hace casi dos años, el ex operador financiero de los ex gobernadores Rafael Moreno Valle en Puebla y Héctor Ortiz en Tlaxcala, y ex consejero electoral poblano –cargo al que fue obligado a renunciar en 2014 por su activismo a favor del blanquiazul– anda muy activo en el equipo de Lorena Cuéllar Cisneros, quien busca por segunda ocasión la gubernatura de Tlaxcala.

En su activismo como operador financiero ya busca inversionistas, con el pase de charola para la campaña del próximo año de Lorena Cuéllar. Ya tiene nombres y apellidos de los hombres –en su mayoría pertenecientes al grupo que formó y dejó huérfanos Rafael Moreno Valle–, con los que se ha reunido para convencerlos de “invertir” en esa campaña “segura” y lograr, en los próximos seis años, jugosas ganancias en obra pública, en ventas–adquisiciones, negocios y otras linduras.

Uno de los hombres tocados por Víctor Cánovas es, presuntamente, el presidente de Litografía Magnograf, S.A de C.V, Armando Prida Huerta. La lista de posibles “inversionistas” ya llega a 15 personajes poblanos “tocados” por la labia y especulación del nayarita.

Esa lista de los posibles benefactores ya fue presentada a la propia Lorena Cuéllar, quien, aseguran, luego de investigar las formas y estrategias que usa Víctor Cánovas, decidió no aceptar el ofrecimiento de su alfil.

Hasta ella llegó el informe, que en su momento elaboró el hoy fallecido Ludivino Mora Tejada –teziuteco, por cierto–, hombre dedicado a la realización de investigación e inteligencia política en los gobiernos de Melquiades Morales, Mario Marín Torres y en el esplendor del morenovallismo en Puebla, en el que describe a Víctor Cánovas como “un hombre peligroso, altamente desleal y nada confiable”.

Sin embargo, Víctor Cánovas sigue adentro de la burbuja de Lorena Cuéllar; no ha sido relegado y eso, para él, es un cheque en blanco y al portador para seguir operando en la búsqueda de recursos que oxigenen una campaña en la que, como aseguran, él sacará muchas ganancias personales a costa de Tlaxcala y de la eventual candidata.