Canirac califica de “drásticos” para el sector los nuevos lineamientos del Consejo Estatal de Salud

Los nuevos lineamientos para los restaurantes emitidos por el Consejo Estatal de Salud con el fin de frenar los contagios de Covid–19 ante la presencia de la variante ómicron, fueron calificados como una medida “muy drástica” por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Tlaxcala, Javier Zamora Ríos.

El pasado 4 de enero, el Consejo Estatal de Salud determinó que los restaurantes, cafeterías, loncherías, cocinas económicas y taquerías tendrán servicio de mesa hasta las 23 horas, se permitirá un aforo de 50 por ciento en áreas cerradas y de 70 por ciento en terrazas y lugares abiertos, con sana distancia y además exhibir el certificado de vacunación con esquema completo.

Estas disposiciones las consideró Zamora Ríos como “muy drásticas”, pues refirió que Tlaxcala está en color verde en el semáforo epidemiológico y si bien están aumentando los contagios de Covid–19, la mortandad de la variante ómicron es baja, aunque “claro que no queremos más hospitalizados ni decesos”.

Refirió que las nuevas medidas que entraron en vigor el 5 de enero van a afectar a los restaurantes, sobre todo porque los comensales deben presentar el certificado de vacunación para ingresar, a pesar de que “Hugo López–Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal) dijo que era inconstitucional, somos un gobierno de Morena y deberíamos adoptar las medidas que el gobierno federal está impulsando, pero bueno cada entidad es autónoma y es lo que aplica”.

Resaltó que al sector restaurantero le estaba “yendo bien” por la temporada de fin de año, “si no al 100 como se esperaba, si estábamos a un 80 por ciento en los establecimientos, ya la gente estaba contratando eventos y ahora empezamos a cancelarlos con estas nuevas disposiciones”.

No obstante, enfatizó que los restaurantes se apegarán a lo que dictan los lineamientos y “seguiremos con lo que hemos hecho siempre, no bajar la guardia, reforzar las medidas sanitarias como mesa segura, pedirle a la clientela que baje su certificado de vacunación y lo traiga en su celular para que lo podamos dejar ingresar. Los restaurantes son un lugar seguro donde no van a contagiarse, complemente se guarda la sana distancia y se cumplen con las medidas sanitarias”.

Por último, expuso que la situación para este sector se complicará este mes por la “cuesta de enero” y ahora hay que cancelar eventos así como van las cosas, “no veo que esto se aclare, así que nos afecta muchísimo, ya esperábamos salir de la pandemia y si bien estamos hablando de poca letalidad con ómicron, el contagio es muy fácil”.