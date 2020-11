Lograr candidaturas de mujeres libres de violencia política, reto en el proceso electoral: ITE

La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez afirmó que lograr candidaturas de mujeres libres de violencia política y acercar información suficiente sobre las nominaciones a las personas del género femenino, son dos de los tres retos que vislumbra para el proceso electoral local que inicia el próximo 29 de noviembre.

Además, afirmó que el ejercicio de los derechos político–electorales por parte de las mujeres significa poder y además representa la oportunidad de contribuir a eliminar la discriminación en la vida política y pública que han enfrentado históricamente, de ahí la importancia de que participen en el proceso electoral local.

Lo anterior lo expuso en su participación en el taller online “Sensibilización al personal de los ayuntamientos del estado en derechos político–electorales de las mujeres, paridad de género y masculinidades para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”, en el que además subrayó que el ITE tendrá que generar las condiciones para que las mujeres puedan participar de forma libre de violencia.

Al abordar el tema “Derechos político–electorales de las mujeres”, Elizabeth Piedras señaló que el ITE tiene la responsabilidad […] y la convicción de garantizar el pleno acceso a los derechos de las mujeres en la vida política de la entidad. “Debemos garantizar el derecho al voto, el derecho que puedan ocupar cargos públicos y el derecho a que ejerzan sus funciones públicas libres de violencia”.

Sin embargo, advirtió que vislumbra tres retos en el proceso electoral local que inicia el próximo domingo: “el primero es que las mujeres reciban información suficiente sobre las candidaturas y los procedimientos para acceder a ellas, ya sea desde la vía partidista o la vía independiente. Me parece que ha sido un problema desde los partidos políticos el que no se les da la información suficiente. Justo la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación estamos trabajando en una estrategia para acercarnos a las estructuras partidistas, llevarles la información, acercarnos a las candidatas que participen en el proceso electoral para que conozcan de primera mano las reglas electorales a las que se tendrán que sujetar si desean ser candidatas en el proceso electoral local”.

El segundo reto es que la participación de las mujeres en las candidaturas sea libre de violencia política, pues “lamentablemente hemos visto que conforme evolucionan las acciones afirmativas con la paridad de género en todos los cargos públicos, 50 por ciento candidaturas para mujeres y 50 por ciento candidaturas para hombres, la violencia política se ha incrementado en contra de las mujeres y esto es lamentable, es preocupante, pero también nos ocupa desde el ITE para generar todo lo que esté en nuestras manos para que las candidatas participen sin miedo y que lo hagan convencidas de que pueden ganar una elección”.

La presidenta del Consejo General del órgano electoral local asentó que será importante también sensibilizar a la ciudadanía porque en muchas ocasiones las propias mujeres no votan por otras mujeres. “Me parece que es un momento importante para reflexionar que las mujeres nos debemos apoyar para que justo entre nosotras podamos seguir avanzando”.

El tercer reto que citó es que a pesar de todo lo que se ha evolucionado en materia de derechos político-electorales, todavía existen grupos de personas, como las propias mujeres y los grupos indígenas, que enfrentan dificultades para el ejercicio de sus derechos políticos.

Elizabeth Piedras llamó a las mujeres a que acompañen a este organismo y vigilen el desarrollo del proceso electoral, pues se requiere construir entre todas un camino más sencillo para las mujeres… hay una deuda histórica porque ha sido muy difícil participar en política y eliminar la violencia”.

Este taller online se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este 25 de noviembre y se contó con la participación de trabajadoras y trabajadores de al menos 40 ayuntamientos del estado.

Antes, Piedras Martínez manifestó que el ITE tiene la responsabilidad y la convicción de garantizar el pleno acceso de los derechos de las mujeres en la vida política de la entidad que son: garantizar su derecho al voto, que puedan ser votadas para todos los cargos de elección popular y ser nombradas para cualquier empleo o comisión.

Recordó que en el proceso electoral se van a renovar la totalidad de los cargos públicos en la entidad: gubernatura, diputaciones, presidencias municipales y de comunidad. “Ustedes, mujeres, tienen derecho a participar en estos cargos públicos como candidatas y, bueno, a ser votadas en su momento por la ciudadanía”.

También podrán participar como observadoras electorales, como funcionarias en las alrededor de mil 600 casillas, asociarse libre e individualmente para participar pacíficamente y dentro del marco legal vigente en los asuntos públicos del estado, constituir partidos políticos de carácter estatal y afiliarse libremente a ellos.

En Tlaxcala, la lista nominal está integrada por 946 mil 349 ciudadanos, de los cuales el 52.66 por ciento son mujeres (498 mil 370) y el 47.34 por ciento hombres (447 mil 979). “Hay un porcentaje importante de mujeres que en el próximo proceso electoral podrán votar y decidirán quienes serán las autoridades que las van a representar”.

En este taller los consejeros Erika Periañez Rodríguez y Norberto Sánchez Briones expusieron los temas “Paridad de género y violencia política contra la mujer en razón de género” y Masculinidades”, respectivamente.