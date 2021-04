Candidaturas a favor de comunidad LGBTTTIQ+ no deben ser simulaciones: Sosa

El enlace de la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual de Morena en Tlaxcala, Daniel Sosa Rugerio urgió al Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) a emitir los lineamientos para la inclusión como candidatos a personas que se autodeterminen como integrantes de la población LGBTTTIQ+.

Además, propuso la creación de un observatorio ciudadano a fin de que verifique el cumplimiento cabal de dicha acción afirmativa y así evitar que los partidos políticos designen a personas que no pertenezcan a ese sector de la población.

Sosa Rugerio, quien promovió el juico SCM-JDC-421/2021, por el cual los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron al ITE que emita los lineamientos mediante los cuales, en vía de acción afirmativa, vincule a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para que, en las diputaciones locales, ayuntamientos, y presidencias de Comunidad que hayan postulado, se incluyan cuotas de personas que se autodeterminen como integrantes de la población LGBTTTIQ+, urgió a los consejeros a emitir dichos lineamientos.

“Ya se están tardando los consejeros electorales. La idea es esperar los lineamientos que en su momento emita el ITE, para estar monitoreando que en realidad se cumplan las cuotas y las acciones afirmativas, que no solamente pongan a personas que, por el simple hecho de decirlo, en verdad sean de la comunidad LGBTTTIQ+, y que, en los hechos, no lo sean. Se trata que los espacios en la búsqueda de una posición electoral sean para personas de la comunidad, porque esta lucha jurídica es para que se ha visible la participación de nosotros, no se busca que sea una cuota y ya”, explicó el activista de Morena.