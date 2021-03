Candidaturas de Morena son una imposición; de seguir no vamos con Cuéllar: Morenistas

Tras reiterar su repudio a las asignaciones e imposiciones de candidaturas a diputados locales y federales por Morena, integrantes y simpatizantes de ese instituto político advirtieron que de continuar con el agandalle de las candidaturas, no apoyarán la postulación de la candidata al gobierno del estado de la coalición Juntos Haremos Historia por Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros.

Además, denunciaron que la designación de candidaturas en Morena trastoca la legalidad y los documentos básicos, pues la totalidad de los abanderados en los 15 distritos electorales locales fueron para personajes externos al partido, en especial, para gente del PRI, PAN y PRD “lo cual es una traición a la militancia y simpatizantes”.

En conferencia de prensa, los ex diputados locales, Floria María Hernández Hernández y Hugo Mexicano Salvador, alzaron la voz al denunciar que el proceso interno de Morena fue solo de simulación, porque prevaleció la imposición de candidatos, en contravención a los propios estatutos y a la voluntad de la militancia.

- Anuncio -

“No hay ningún candidato a diputado que sea militante de Morena”, lo cual viola los artículos 4 y 44 de los estatutos de este instituto político, que establecen que no aceptarán como candidatos a militantes de otros partidos y que al menos 50 por ciento de las nominaciones serán para personajes externo a este instituto “pero en esta ocasión el 100 por ciento de los abanderados son gente externa y todavía pertenecen al PRI, PAN y PRD”, dijo Floria Hernández.

Es más, el ex legislador Hugo Mexicano lamentó que por estas imposiciones, atribuidas a Lorena Cuéllar, Morena lleve entre sus postulantes a la antítesis de los principios de este partido y del presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el no robar, no mentir y no traicionar, como es a Miguel Ángel Caballero Yonca, alcalde con licencia de Ixtenco.

“Es una afrenta imponer a un delincuente como candidato a diputado por el distrito 10, ya que conocemos su trayectoria de este delincuente, que se ha dedicado a saquear las arcas del municipio y extorsionar a quienes transitan por la Comuna. Ha desvalijado a los campesinos, robando equipo agrícola, ganado y aquel ciudadano que le denuncia, le da levantones”.

“No aceptamos que Lorena Cuéllar haya impuesto a este delincuente, esto quiere decir que ella ha traicionado los principios de Morena de combatir la delincuencia, la impunidad, los malos servidores, es una traición al pueblo y al presidente de la República…no estamos de acuerdo ni siquiera que Lorena Cuéllar sea gobernadora”, espetó Hugo Mexicano.

La ex legisladora perredista Floria Hernández sostuvo que esperarán a conocer las designaciones de candidatos de los 60 ayuntamientos para tomar una decisión respecto a su participación electoral, pero “como están las cosas, parece que será igual, decisiones verticales, es evidente las faltas a la democracia, a la legalidad y la transparencia, por eso el llamado es sí a tu casa no llegó la encuesta, la movilización es la respuesta, no a la imposición”.