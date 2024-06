Candidato a edil de PVEM demanda se respete su triunfo en Tecopilco; solicita seguridad a su persona

El candidato a presidente municipal de San Lucas Tecopilco por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), César Carrasco Cortés pidió a las autoridades seguridad para su persona, familia y compañeros de planilla, así como que se respete su triunfo en las urnas del pasado domingo, luego de que simpatizantes de Redes Sociales Progresistas (RSP) quemaron cuatro de los cinco paquetes de la elección de ayuntamiento al conocer que el sufragio no favorecía a su abanderado.

En conferencia de prensa este martes en la ciudad de Tlaxcala, César Carrasco llamó a la cordura, al diálogo y a la conciliación en Tecopilco, “pues queremos que haya tranquilidad, que los compañeros de los demás partidos respeten los resultados, que reconozcan que el triunfo se obtuvo en las urnas, que hubo democracia, que la gente se manifestó con su voto y el pueblo eligió”.

El pevemista refirió que ha habido amenazas a algunos compañeros de su equipo, “entiendo su frustración, pero en la política se gana o se pierde con un voto, eso es democracia, si hubiéramos perdido tendríamos que respetar la decisión”, insistió.

Relató que en la votación para la presidencia municipal de San Lucas Tecopilco se reaizó el escrutinio de las tres casillas de la sección 0551 en el que resultó con ventaja de 25 votos y en el mismo ejercicio en las dos casillas de la sección 0552 también tuvo más sufragios que se contrincante de RSP para alcanzar una ventaja de 44 votos.

Sin embargo, cuando se conocieron estas cifras los simpatizantes de redes sociales irrumpieron en el lugar para apoderarse de cuatro de los cinco paquetes y luego proceder a quemarlos con el fin de destruir los documentos que avalaran el virtual triunfo de César Carrasco.

“Los representantes de todos los partidos saben que ganamos, los votos se contaron frente a todos los representantes, no hay fraude. Conmino a los compañeros que respeten la decisión y democracia de nuestro municipio”, ahondó.

Refirió que hubo amedrentamiento a las personas que estaban en ese momento en las casillas y resultaron afectadas psicológicamente.

Indicó que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) tiene tres de las cinco actas de escrutinio de la elección de ayuntamiento de San Lucas Tecopilco, por lo que con base en ello demandó que se reconozca su triunfo.

“Tenemos incertidumbre, pero creo en las instituciones y en el ITE para que dé legalidad de que los primeros resultados que se suben al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) nos favorecen a nosotros”, recalcó.

Si bien no se atrevió a señalar de manera directa a los responsables de estos hechos, dijo que hay videos en redes sociales donde se ve quienes quemaron las urnas. “Yo no señalo directamente quienes son, están los videos, pero fueron los integrantes de Redes Sociales Progresistas que no estuvieron de acuerdo con los resultados de la democracia”.

Puntualizó que tiene temor por su seguridad, si bien afirmó que siempre ha sido una persona de paz. Pidió a la población que no se deje engañar por lo que circula en las redes sociales, Tecopilco es un pueblo tranquilo, siempre me he dirigido con respeto a los ciudadanos, no he tenido problemas con nadie”.

