Confirma edil la cancelación de la Feria de Huamantla 2020 por la pandemia del Covid-19

El edil de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso confirmó que no se celebrará la edición número 146 de la feria anual de la ciudad en el mes de agosto próximo por la pandemia del Covid-19. La cancelación de este festejo y todas sus actividades provocará la pérdida de una derrama económica de alrededor de 200 millones de pesos, estimó.

Asimismo, adelantó que el millón de pesos presupuestado por su administración para organizar la feria anual será destinado en apoyo a las comunidades vulnerables y a los comerciantes formales e informales que resentirán la cancelación del festejo, para lo cual el cabildo evaluará y diseñará los mecanismos de distribución de esos recursos.

En rueda de prensa, el edil también informó que la procesión conocida como “La noche que nadie duerme” que se realiza cada 14 de agosto como parte de la Fiesta de la Virgen de la Caridad que tiene lugar un día después, tampoco se llevará a cabo este año, pues así lo anunció la víspera el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, como medida de prevención ante posibles rebrotes de Covid-19.

“Sumando toda esta serie de antecedentes y a pesar de la voluntad que tienen los huamantlecos, se ha decidido que, en virtud de que los eventos que se realizan alrededor de ‘La noche que nadie duerme’ ya no se realizarán, cancelar la Feria de Huamantla de este año, no por inseguridad ni por otra situación, sino por cuidar la salud de las personas”.

La cancelación, abundó, incluye todas las actividades relacionadas con la Feria de Huamantla, desde la instalación de comerciantes, hasta los eventos más importantes como “La Huamantlada”, la carrera de carcachas, el desfile de las flores, entre otros, que han sido emblemáticos de esta ciudad.

Si bien, el alcalde reveló que analiza junto con el párroco de la Basílica de la Caridad, Raymundo Muñoz –quien lo acompañó en la rueda de prensa– la posibilidad de organizar algunas actividades de la feria, como “La Huamantlada” en octubre próximo, cuando se celebra el aniversario de la ciudad.

“Estamos valorando la propuesta que se ha hecho de organizar algunos eventos en el mes de octubre, siempre y cuando haya condiciones que no pongan en riesgo la salud de los huamantlecos y de los visitantes. No sabemos si haya condiciones para el mes de octubre, lo que sí sabemos es que de darse no será lo mismo”.