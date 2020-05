Un hecho, la cancelación de la Feria de Huamantla de este año, adelanta Sánchez Jasso

El edil de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso prácticamente dio por hecho la cancelación de la feria de la ciudad el próximo mes de agosto, pues si bien observó que para esas fechas es posible que esté pasando la pandemia del Covid-19, todavía estarán latentes brotes de contagio entre la población.

Lamentó esta situación, pues recordó que la de Huamantla es una de las festividades más representativas de la entidad, además de que genera una derrama económica importante de aproximadamente 100 millones de pesos tanto para las arcas municipales como para la misma población que aprovecha la visita de miles de personas a las diversas actividades que se organizan, entre ellas la Huamantlada.

No obstante, Sánchez Jasso no descartó la posibilidad de que la feria se realice en otro mes del año, específicamente en octubre próximo, aunque “hasta el momento no tengo ningún elemento para asegurarlo”, apuntó.

Respecto del presupuesto que este año tiene programado su administración para organizar la Feria de Huamantla, que asciende a alrededor de 10 millones de pesos, el edil planteó que si la festividad no se realiza en otras fechas, podría destinarse para mejorar la economía de las familias de ese municipio.

Sánchez Jasso dio a conocer lo anterior en una rueda de prensa en la que anunció la cancelación de las actividades denominadas Trecenas que se llevan a cabo del 1 al 13 de junio cada año como parte de la Feria del Barrio de San Antonio de esa Comuna, a fin de evitar contagios de Covid-19.

Interrogado sobre si será la única festividad que se cancele, el edil dijo que también se suspenderán las fiestas de San Juan, la de la Virgen del Carmen y de Santa Anita, que se realizan entre los meses de junio y julio.

“La feria de Huamantla se encuentra en un elevado riesgo de que no se realice; prácticamente es un hecho la cancelación, lo cual es un golpe fuerte a la derrama económica, pero primero está la salud de las personas. En esas fechas es posible que ya estemos saliendo de la pandemia, pero como las actividades implican concentración de personas, todavía estaremos muy sensibles a que haya nuevos brotes de contagio”, observó.

Respecto de la Feria del Barrio de San Antonio, observó que es una de las tradiciones de mayor antigüedad del municipio y siempre se ha realizado en coordinación con el gobierno del estado y de instituciones públicas y privadas, “pero ahora se suspenderá hasta el próximo año, pues todavía se avecinan días difíciles en el municipio, el estado y el país”.

Refirió que su administración disponía de 70 mil pesos para apoyar esa festividad, pero tras la cancelación los entregará al presidente de comunidad, Pedro Leal Hernández, para que junto con los mayordomos y habitantes los apliquen en mejoras de la comunidad.

Estimó que la cancelación de las Trecenas más otras actividades adicionales que se realizan el día de San Antonio, provocará pérdidas de entre 5.8 y 7 millones de pesos.