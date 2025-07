Cancela SEPE escaneo obligatorio de libros de asistencia: Homero Meneses

El secretario de Educación Pública local, Homero Meneses Hernández anunció la cancelación formal de la instrucción que obligaba a las escuelas a escanear y enviar los libros de asistencia. Esta modificación busca reducir la carga administrativa y fortalecer la confianza institucional en el magisterio.

En un mensaje transmitido en vivo a través de las redes oficiales de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Meneses explicó que tras una reunión con auditores y funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se decidió revocar el requerimiento emitido el 19 de junio pasado por la Dirección de Educación Básica, que solicitaba el escaneo y validación de libros de asistencia de todos los centros financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

“El lunes 30 de junio recibieron de manera formal un oficio que cancela esta primera viñeta de escaneo de libros”, informó. Sin embargo, aclaró que quienes ya hayan realizado el procedimiento podrán remitir sus documentos, ya que “no sobra, nos es útil”.

En lugar del escaneo, los directores deberán enviar un oficio donde consten dos aspectos clave: que el libro está bajo resguardo en el centro de trabajo y que se encuentra debidamente requisitado. “Vamos a confiar en cada uno de los directores y directoras”, expresó el secretario.

El mismo documento deberá incluir la relación del personal que laboró en el plantel durante todo 2024, así como los casos de cambios de adscripción. “Ya no será un documento adicional por trabajador, sino dentro del mismo oficio”, explicó Meneses, como parte de una estrategia para aligerar la carga documental.

La decisión responde, según el funcionario, a observaciones recurrentes que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por inconsistencias en la validación del pase de lista. Meneses reconoció: “Ya hasta es común que salgamos observados por compañeros que son incompatibles en sus centros de trabajo”.

Frente a esa problemática, explicó que la exigencia original de escaneo surgió por iniciativa de los auditores, buscando anticiparse a futuras observaciones. No obstante, se optó por un “acto de confianza”. “Pido de manera cariñosa y respetuosa que no me vayan a hacer quedar mal”, solicitó a los directores.

El funcionario adelantó que para 2025 se aplicará la misma estrategia de documentación anticipada, con dos cortes: uno de enero al 16 de julio, y otro del 20 de julio al 31 de diciembre. Esto, con el fin de no tener que requerir información años después, como ocurre actualmente.

Homero Meneses también anunció que en 2026 se impulsará la digitalización del control de asistencia, mediante checadores electrónicos. Las escuelas que lo deseen podrán adquirir estos dispositivos con recursos de “La Escuela es Nuestra” o de “La Escuela Tlaxcalteca”. “Esto es voluntario”, aclaró. “Recibirán los lineamientos, el manual y los procedimientos en su momento”.

No obstante, reconoció que habrá escuelas que prefieran seguir usando métodos tradicionales. “Estarán en libertad. Lo aclararemos, lo acordaremos con las distintas organizaciones”, afirmó y subrayó que el cambio será opcional y consensuado.

Antes de cerrar la transmisión, Meneses agradeció al personal de auditoría de SEPE–USET y al director de Administración y Finanzas, René Suárez Suárez, por respaldar la propuesta. “Ellos hicieron un gran esfuerzo para tener esta información y aceptaron este compromiso de confiar en los directores”, destacó.