Canadevi Tlaxcala busca agilizar trámites de Infonavit y avanzar en la construcción de vivienda

Afiliados de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de Vivienda (Canadevi) en Tlaxcala, encabezados por su presidente Erick Minor Sánchez, anunciaron su interés en mantener un diálogo permanente con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el objetivo de agilizar la gestión de trámites que permitan acelerar la construcción de viviendas en el estado.

Este miércoles, Minor Sánchez señaló que, aunque existe comunicación con el Infonavit y otras dependencias, aún se enfrenta un retraso en la revisión de expedientes, tanto en el área técnica como en la jurídica, lo que puede generar gastos adicionales y demoras en la entrega de vivienda a los derechohabientes.

“Al final del día buscamos pues ese eso, ¿no? Que nos apoye. No voy a decir que no nos están apoyando, sí nos están apoyando… pero que se agilice el tema”, afirmó.

El presidente explicó que actualmente la revisión de una carpeta técnica puede tardar más de un mes, y lo mismo ocurre con la revisión jurídica para formalizar los créditos. Esta situación, dijo, afecta a derechohabientes, desarrolladores, promotores y asesores inmobiliarios, y puede provocar desistimientos o gastos extras en avalúos y permisos que vencen durante el proceso.

Asimismo, indicó que Canadevi busca establecer mesas de trabajo en municipios para obtener “vistos buenos” en factibilidad de anteproyectos y avanzar de manera ordenada en la construcción de vivienda. “Ahí sí estamos trabajando muy bien. Vamos excelente”, señaló al referirse a municipios como Tlaxcala y Huamantla.

En lo que respecta al programa Vivienda para el Bienestar, señaló que hubo un retraso debido principalmente a la modificación de la Ley de Asentamientos Humanos en mayo de 2025, lo que afectó los acuerdos y la ejecución de proyectos.

“Ya se establecieron las bases para poder aumentar la densidad y cambiar el uso de suelo, que era lo que nos preocupaba”, aseguró.

La cámara tiene proyectada la construcción de 12 mil viviendas durante este ejercicio, aunque hasta el momento no se ha logrado detonar al menos un 10 por ciento de este total que se tenía proyectado. Las 30 hectáreas disponibles en reservas territoriales podrían albergar aproximadamente 5 mil 500 casas.

En tanto, señaló que este día se haría la firma de un convenio con Infonavit, a través de su delegada en Tlaxcala, Alejandra Ramírez Ortiz, quien por cuestiones de agenda no pudo asistir, por lo que se pospuso, aunque Sánchez señaló que la relación con la funcionaria es positiva y que se retomará en breve.

“Nos vemos forzados a cancelar esta firma por el momento. Sin embargo, hemos encontrado empatía y alianza con la maestra, y buscaremos acercarnos nuevamente para establecer la mesa coordinada que permita estandarizar tiempos en la revisión de expedientes”, explicó.

El líder de Canadevi concluyó asegurando que la cámara continuará trabajando de manera coordinada con Infonavit y otras instancias, aportando su experiencia para contribuir al desarrollo de vivienda en Tlaxcala y reducir el rezago habitacional que actualmente enfrenta el estado.