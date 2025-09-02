Canadevi busca retomar presencia como órgano de consulta y vínculo con autoridades: Minor

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) buscará retomar presencia en el estado como un órgano de consulta y un vínculo de la iniciativa privada con diferentes programas sociales y con las autoridades municipales, estatales y federales, anunció el nuevo representante de este organismo en Tlaxcala, Erick Minor Sánchez.

- Anuncio -

El pasado fin de semana, durante la convención anual de la Canadevi celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, Minor Sánchez recibió el nombramiento como representante estatal de manos del presidente nacional del organismo, Carlos E. Ramírez Capó.

Te puede interesar: Instala gobierno de Alfonso Sánchez el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda

Con esta designación, la cámara busca reforzar su presencia en la entidad y reafirmar su papel como vínculo estratégico con las autoridades locales, estatales y federales, así como su función como órgano de consulta técnica y sectorial, enfocado en garantizar el acceso a viviendas dignas y de calidad para la población.

“La reactivación de Canadevi en la entidad busca generar sinergias entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo urbano ordenado, promover proyectos de vivienda asequible y fomentar la inversión en infraestructura habitacional, en beneficio de las familias tlaxcaltecas”, refirió en entrevista.

- Advertisement -

Tras señalar que hay una gran diferencia entre el que promueve una vivienda y el que la desarrolla, mencionó que la Canadevi es un órgano de consulta especializado, “me atrevo a decir que debería ser la Meca de todos quienes hacemos casa–habitación; es un órgano obligado para poder consultar y capacitarnos como desarrolladores”.

De igual manera, expuso que ante la preocupación de que en Tlaxcala existe un sector de desarrollo de vivienda disgregado e indiferente para cuidar lo suyo, la Canadevi le hizo la invitación de trabajar en pro del gremio, de modo que pasó de ser enlace a representante en Tlaxcala.

A la fecha, en la entidad hay alrededor de 20 desarrolladores de vivienda que participan en esta Cámara, lo que permitirá la formación de la delegación como tal y “seguramente vendrán otros actos protocolarios como toma de protesta, mientras tanto soy el representante de la cámara”.

- Advertisement -

Un punto a considerar es que los afiliados deben reunir una serie de requisitos, “porque no es fácil ser socio de Canadevi”, se necesita de la recomendación de por lo menos dos agremiados que los avalen tanto moral como técnicamente.

También puedes leer: Mexicanos, tercer lugar en compra de viviendas en EU

Además, hay que asistir a las capacitaciones y certificaciones, contar con los requisitos para ser parte de la Canadevi y “en ese sentido vamos formando un pequeño equipo, por el momento, pero estoy seguro que se va a consolidar como una gran cámara en el estado”.

Al iniciar su gestión, dijo que el plan de trabajo es contribuir al proyecto nacional de la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, de construir 1.2 millones de casas con el Infonavit.