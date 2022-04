Canaco Tlaxcala capacitará a afiliados para evitar sanciones, clausuras y cierres: Rodríguez

La nueva dirigencia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlaxcala brindará la capacitación que necesiten todos sus afiliados para que puedan cumplir de manera formal con todas las regulaciones propias para cada giro, a fin de que por “ningún motivo seamos causa de observaciones, de clausuras y de cierres”, adelantó el presidente de este organismo capitalino, Joseph Rodríguez Ramos.

“No queremos que eso pase con cada comerciante, creo que hemos pasado por un par de años difíciles por la pandemia y al día de hoy lo que queremos es cumplir con las regulaciones para que no haya cierres”, expresó.

Mencionó que el gobierno ha hecho un buen trabajo en el sector turístico, “entonces lo que tenemos que hacer es apoyar en lo que nos corresponde para que venga más gente, que los comercios estén más activos y que tengamos ese círculo virtuoso en donde el dinero esté circulando entre todos nosotros a través del consumo local”.

Además, mencionó que el sector comercio quiere que los municipios brinden facilidades para cumplir con las licencias de funcionamiento y toda la parte legal, pues con ello se dan las condiciones para que puedan operar y contribuir a la generación de empleo y al crecimiento económico de la entidad.

Rodríguez Ramos también mencionó que con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se enfrenta problemas para conseguir citas a efecto de arreglar cualquier omisión que pudiera existir, por lo que a través de los síndicos del contribuyente han logrado que haya apertura para atenderlos y si en algún momento fue a cuentagotas, “lo hemos ido resolviendo, pero ese es otro punto que necesitamos resolver”.

Otro tema que demanda atención el sector comercio es el referente a la parte de seguridad, agregó el dirigente de la Canaco, quien señaló que este rubro siempre va a ser un pendiente de cualquier gobierno, es decir, “sin importar que también estemos, siempre vamos a exigir mayor seguridad para que nuestros comercios no sean extorsionados, no tengamos problemas, que la gente sin importar de donde venga, pueda venir y consumir en nuestros comercios, que se sienta segura, que no importe si los visitantes caminan muy temprano o muy noche, que se puedan sentir seguros para poder consumir y disfrutar su estancia en este estado”.

La semana pasada, Joseph Rodríguez fue electo como presidente de la delegación Tlaxcala de la Canaco para el periodo 2022–2023, con la posibilidad de dos reelecciones.

Rodríguez Ramos abundó que esta cámara tiene cerca de 2 mil negocios afiliados en esta delegación que abarca 21 municipios de la entidad.