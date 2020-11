Negocios afiliados a Canaco Apizaco ya pagan créditos ante el Fomtlax: Domínguez

Los negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Apizaco, comenzaron a pagar los créditos que adquirieron ante el Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala (Fomtlax) para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, informó la presidenta de este organismo, Yolanda Domínguez Vázquez.

Es de recodar que a través del Programa de Protección al Empleo y al Ingreso en el Estado de Tlaxcala ante la Emergencia Sanitaria por Covid-19, el Fomtlax entregó créditos de 10 mil, 25 mil y 50 mil pesos a los negocios de la entidad para preservar las fuentes laborales y evitar el cierre de negocios.

Cuestionada sobre la situación de los afiliados a la Canaco de Apizaco que accedieron a financiamiento del Fomtlax, Domínguez Vázquez informó que fueron alrededor de 220 los que recibieron este apoyo y ya se encuentran pagando sus créditos.

“Ya se están pagando, el Fomtlax dio cuatro meses de gracia y ahorita ya están empezando a pagar, al momento los socios no han manifestado su imposibilidad para pagar porque es con el uno por ciento de interés, entonces todos aceptaron con mucho gusto y están liquidando, no hemos tenido reportes de que uno diga que no puede pagar, porque de hecho están llevando su comprobante a la Cámara para que veamos su comportamiento de pago, porque fueron respaldados por este organismo empresarial”, refirió.