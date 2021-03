Canacintra demanda a los aspirantes a la gubernatura realizar campañas de altura y evitar la guerra de lodo

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) demandó a los siete aspirantes a la gubernatura de Tlaxcala que realicen campañas de altura y que en sus proyectos de gobierno consideren la agilidad de trámites, la reactivación económica, seguridad, certeza a la inversión a través de reglas claras del juego y que sean facilitadores del desarrollo de las empresas.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional de la Canacintra, Enoch Castellanos Férez respondió a pregunta expresa que esta cámara “pediría que hagan una campaña de altura, que presenten propuestas que eviten la denostación y la guerra de lodo, porque la gente espera propuestas y la solución de problemas y los empresarios también”.

“Más allá de los discursos, queremos resultados, sabemos que hasta que no se controle totalmente la pandemia, porque esto depende de un plan de vacunación ágil, no vamos a poder reactivarnos a cabalidad, pues mientras las personas tengan el temor de un contagio, no saldrán y si no salen, no van a comprar de la misma manera productos y servicios… necesitamos campañas de altura”.

Por su parte, el dirigente local de la Canacintra, Marcos del Rosario Haget enfatizó que el sector privado requiere certeza, “si invertimos un peso hoy que las cosas se cumplan, que sean unos facilitadores de la inversión de las empresas”.

Agregó que socios de la Canacintra ya se han reunido con los aspirantes a la gubernatura, Anabell Ávalos Zempoalteca, Lorena Cuéllar Cisneros y Juan Carlos Sánchez García, pero los planteamientos concretos se les harán una vez que inicien las campañas de proselitismo el 4 de abril próximo, al igual que la firma de acuerdos.

Vale citar que Enoch Castellanos realizó una visita a la entidad este jueves para sostener una reunión con los afiliados a la cámara, con el objetivo de conocer sus necesidades y escuchar sus demandas, pues la intención es lograr una interlocución ágil con las autoridades.

Cuestionado sobre el panorama económico del país para este año, respondió que Canacintra prevé un crecimiento de 2.5 a 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero observó que la recuperación a plenitud de lo que se generaba en México en 2019 se dará hasta finales de 2024.

Castellanos Férez también reconoció que el gobierno de Tlaxcala hizo algunas acciones para apoyar a las empresas por la emergencia sanitaria de Covid-19, si bien admitió que no fueron todas las que hubieran querido.

En el semáforo que diseñó la Canacintra, Tlaxcala estaba en un nivel medio por los tipos de apoyo a las empresas.

Sobre la publicación que hizo la Secretaría de Energía (Sener) relacionada con la suspensión a la Reforma Eléctrica, dijo que no se puede generar una ley por imposición y nuevamente invitó al Ejecutivo federal al diálogo para no querer imponer un marco legal con una visión arcaica y retrógrada que no está de acuerdo a los tiempos que vive no solo México sino el mundo.