Campesinos tlaxcaltecas continúan acciones de protesta para que sean atendidas sus demandas

Campesinos tlaxcaltecas extendieron este miércoles sus acciones de presión para que el gobierno federal atienda sus demandas, al manifestarse alrededor de las 11 horas las vías del tren que cruzan por la comunidad de Cuamatzingo, municipio de Muñoz de Domingo Arenas, a la par de mantener cierres intermitentes en la carretera México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, y en el Arco Norte, en el tramo de Calpulalpan.

Si bien en Tlaxcala se respetó el precio de garantía de 7.20 pesos el kilo de maíz, motivo por el cual productores del campo de otras entidades realizaron bloqueos carreteros para exigir que les mejoraran el precio de garantía, a los agricultores locales les preocupa que a cada uno Alimentación para el Bienestar le reciben un máximo de 25 toneladas y sólo a quienes acreditan tener un mínimo de 5 hectáreas.

Además, Alimentación para el Bienestar exige que el grano de maíz vaya sin humedad y sin impurezas, por lo que piden que amplíen el margen para entregar el producto o les apoyen con cribadoras para limpiarlo, porque hacerlo por su cuenta incrementa entre mil y 2 mil pesos los costos, de modo que se vuelve inviable.

En el caso de la movilización nacional para mejorar el precio de garantía, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la mañana de este miércoles que después de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llegara a un acuerdo con productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán en el que se dará un apoyo de 950 pesos por tonelada, con un máximo de 200 toneladas por productor, habrá apoyos adicionales para pequeños productores del país, principalmente del sur–sureste mexicano, que cultiven maíz nativo, que protege la biodiversidad y riqueza cultural de México.

“Vamos a apoyar de manera muy importante al pequeño productor, con apoyos adicionales que ya los vamos a presentar después, principalmente al que sigue sembrando maíz nativo porque muchos de estos productores ya siembran maíz híbrido y nosotros queremos conservar el maíz nativo; entonces, además de estos apoyos va a haber un apoyo adicional el próximo año, ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera, a todos los productores que son principalmente del sur–sureste del país que siguen sembrando maíz nativo y que tiene que ver con el sostenimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural de México, de nuestro maíz”, comentó.

En tanto, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán detalló que el acuerdo con productores de maíz de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, beneficiará a 20 mil productores de la región, lo que representa subsidio para un millón 401 mil toneladas con un máximo de 200 toneladas por productor.

Además, se acordó la ampliación del programa Crédito Cosechando Soberanía a los pequeños y medianos productores, con una tasa de 8.5 por ciento de interés anual y seguro agropecuario; la creación del Sistema Mexicano y Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que contempla precios de referencia previos a la siembra, acuerdos de comercialización sin intermediarios, reglas claras y un marco jurídico; así como mesas de diálogo, priorización a la cosecha nacional y publicación de las mecánicas operativas de los apoyos del gobierno federal.