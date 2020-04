Campesinos tlaxcaltecas han comenzado a sembrar en seco, señala Juárez Torres

A pesar de los pronósticos de altas temperaturas en la entidad y a la falta de humedad, algunos campesinos han comenzado a “sembrar en seco”, principalmente en la región sur de la entidad, señaló José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP).

“Nosotros rezábamos por que lloviera antes del 19 de marzo pasado para iniciar de lleno a trabajar, pero no se ha dado, a esa fecha no cayó ninguna lluvia y el clima sigue igual, no hay agua en las tierras de cultivo”, anotó.