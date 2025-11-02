Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Campesinos liberan vías del tren en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas; mantienen demanda de incremento al precio de garantía del maíz

Campesinos liberan vías del tren en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas; mantienen demanda de incremento al precio de garantía del maíz
Campesinos liberan vías del tren en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas; mantienen demanda de incremento al precio de garantía del maíz
Guadalupe de La Luz Degante

La noche de este sábado 1 de noviembre, campesinos liberaron las vías del ferrocarril, en Cuamatzingo, Muñoz de Domingo Arenas, una vez que Jorge Caballero Román, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se comprometió a gestionar una reunión con el titular de esta dependencia, Julio Berdegué Sacristán.

- Anuncio -

Este cierre lo habían mantenido por cuarto día consecutivo, como medida de presión para que Berdegué Sacristán se trasladara a este estado a establecer una mesa de diálogo para abordar el tema del incremento al precio de garantía del maíz.

Ello, luego de que la tarde-noche del viernes 31 de octubre no llegaron a ningún acuerdo con autoridades estatales, entre ellas, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (SG), y Rafael de la Peña Bernal, de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA). Sin embargo, determinaron que dejarían libre la circulación de la pista de cobro Arco Norte, tramo Calpulalpan-Sanctórum, así como la vía federal México-Los Reyes-Zacatepec, a la altura del municipio de Nanacamilpa, tomadas desde el lunes 27 de octubre.

Este sábado, alrededor de las 20:00 horas, el grupo de campesinos decidió hacer lo propio en las vías férreas, tras una llamada telefónica con Jorge Caballero Román, representante de la Oficina de Sader en Tlaxcala, quien “se comprometió” a gestionar el encuentro con Berdegué Sacristán.

- Advertisement -

Los agricultores dijeron que de acuerdo a lo dialogado con Caballero Román, la reunión podría ser en el transcurso de esta semana que inicia. Aunque, expresaron su preocupación porque campesinos de Nanacamilpa han sido citados por las autoridades ministeriales para declarar sobre los cierres carreteros. “Es un acto intimidatorio”.

Adelantaron que no dejarán solos a sus compañeros, por lo que no descartaban convocar a una rueda de prensa, pues resaltaron que su “lucha es legítima” y que es indignante “que nuestro trabajo no se reconozca”. Al mismo tiempo, afirmaron que este movimiento es apartidista, por lo que lamentaron que se  trate de desvirtuarlo.

Anticiparon que la exigencia de un mejor precio de garantía va a continuar, ya que es una demanda de hace muchos años. “No somos acaparadores, nosotros trabajamos la tierra y tenemos los elementos para decir que el valor comercial que se le da a la producción es injusto“.

- Advertisement -

Remarcaron que otra petición es que Alimentación para el Bienestar sea más flexible en los requisitos para la compra de maíz, ya que les fija un tope de 25 toneladas, pero solamente a quienes acreditan ser poseedores de un mínimo de cinco hectáreas.

Anotaron que si no se autorizara la ampliación en el volumen, demandarán que la Federación les brinde apoyo con cribadoras para limpiar el grano, porque si ellos absorben el costo por esta actividad, sus gastos aumentan entre mil pesos y dos mil pesos, aproximadamente.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Campesinos tlaxcaltecas continúan acciones de protesta para que sean atendidas sus demandas

José Carlos Avendaño -
Campesinos tlaxcaltecas extendieron este miércoles sus acciones de presión para que el gobierno federal atienda sus demandas, al manifestarse alrededor de las 11 horas...

Segob anuncia reunión con familiares de la maestra desaparecida de Atlixco

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla anunció una reunión de seguimiento con los familiares de la maestra originaria de Atlixco, Jessica Portillo Aguilar,...
00:01:30

Bloquean taxistas la autopista Cuacnopalan–Oaxaca para exigir el retiro de aplicaciones de transporte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Luego de más de cinco horas de bloqueo en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca y la carretera federal México-Veracruz, por parte de taxistas de este municipio,...

Más noticias

Sheinbaum convoca a Gabinete de Seguridad a reunión de última hora tras violencia en Michoacán

La Jornada -
Ciudad de México. Los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México fueron convocados este domingo, de último momento, a una reunión con...

Sumaya Dalul, de 27 años: “en Gaza la vida no tiene sentido”

La Jornada -
Jerusalén. Aviones de combate, artillería y tanques israelíes bombardearon ayer zonas al sur de Jan Yunis, la segunda ciudad más grande de la franja...

Veracruz: ocho detenidos por venta ilegal de combustible; incautan 250 mil litros

La Jornada -
Integrantes de varios organismos de seguridad detuvieron en el estado de Veracruz a ocho personas supuestamente involucradas en la venta ilegal de hidrocarburos, a...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025