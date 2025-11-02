Campesinos liberan vías del tren en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas; mantienen demanda de incremento al precio de garantía del maíz

La noche de este sábado 1 de noviembre, campesinos liberaron las vías del ferrocarril, en Cuamatzingo, Muñoz de Domingo Arenas, una vez que Jorge Caballero Román, delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se comprometió a gestionar una reunión con el titular de esta dependencia, Julio Berdegué Sacristán.

Este cierre lo habían mantenido por cuarto día consecutivo, como medida de presión para que Berdegué Sacristán se trasladara a este estado a establecer una mesa de diálogo para abordar el tema del incremento al precio de garantía del maíz.

Ello, luego de que la tarde-noche del viernes 31 de octubre no llegaron a ningún acuerdo con autoridades estatales, entre ellas, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (SG), y Rafael de la Peña Bernal, de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA). Sin embargo, determinaron que dejarían libre la circulación de la pista de cobro Arco Norte, tramo Calpulalpan-Sanctórum, así como la vía federal México-Los Reyes-Zacatepec, a la altura del municipio de Nanacamilpa, tomadas desde el lunes 27 de octubre.

Este sábado, alrededor de las 20:00 horas, el grupo de campesinos decidió hacer lo propio en las vías férreas, tras una llamada telefónica con Jorge Caballero Román, representante de la Oficina de Sader en Tlaxcala, quien “se comprometió” a gestionar el encuentro con Berdegué Sacristán.

Los agricultores dijeron que de acuerdo a lo dialogado con Caballero Román, la reunión podría ser en el transcurso de esta semana que inicia. Aunque, expresaron su preocupación porque campesinos de Nanacamilpa han sido citados por las autoridades ministeriales para declarar sobre los cierres carreteros. “Es un acto intimidatorio”.

Adelantaron que no dejarán solos a sus compañeros, por lo que no descartaban convocar a una rueda de prensa, pues resaltaron que su “lucha es legítima” y que es indignante “que nuestro trabajo no se reconozca”. Al mismo tiempo, afirmaron que este movimiento es apartidista, por lo que lamentaron que se trate de desvirtuarlo.

Anticiparon que la exigencia de un mejor precio de garantía va a continuar, ya que es una demanda de hace muchos años. “No somos acaparadores, nosotros trabajamos la tierra y tenemos los elementos para decir que el valor comercial que se le da a la producción es injusto“.

Remarcaron que otra petición es que Alimentación para el Bienestar sea más flexible en los requisitos para la compra de maíz, ya que les fija un tope de 25 toneladas, pero solamente a quienes acreditan ser poseedores de un mínimo de cinco hectáreas.

Anotaron que si no se autorizara la ampliación en el volumen, demandarán que la Federación les brinde apoyo con cribadoras para limpiar el grano, porque si ellos absorben el costo por esta actividad, sus gastos aumentan entre mil pesos y dos mil pesos, aproximadamente.