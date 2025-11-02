Domingo, noviembre 2, 2025
Campesinos liberan vialidades bloqueadas en el estado de Tlaxcala

La Redacción

A través del sistema de videovigilancia y monitoreo del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de Tlaxcala (C5i), se confirmó la liberación de las vialidades que permanecían bloqueadas por grupos de campesinos en distintos puntos de la entidad.

El C5i identificó la apertura total de la carretera federal México–Veracruz, en el tramo correspondiente al municipio de Nanacamilpa; la autopista Arco Norte y la carretera del municipio de Muñoz de Domingo Arenas, permitiendo con ello el restablecimiento de la circulación vehicular y el tránsito seguro para residentes, transportistas y visitantes.

Durante el bloqueo, el C5i mantuvo vigilancia permanente a través del Sistema Estatal de Videovigilancia y el despliegue coordinado de personal operativo, lo que permitió dar seguimiento en tiempo real a los movimientos en cada punto y garantizar la atención inmediata a cualquier eventualidad.

Asimismo, se emitieron reportes continuos a las instancias correspondientes para preservar el orden público, salvaguardar los derechos de los manifestantes y prevenir incidentes que afectaran a la población y al transporte de mercancías.

Como parte de la estrategia preventiva, se alertó de manera oportuna a autoridades municipales y estatales para brindar asistencia vial cuando fue necesario, así como para orientar a la ciudadanía sobre rutas alternas mientras se mantenían las afectaciones.

La liberación de las vialidades fue posible gracias a las mesas de diálogo sostenidas entre autoridades federales y estatales con los representantes campesinos, privilegiando el respeto, el acuerdo y el interés común por mantener la tranquilidad social en Tlaxcala.

