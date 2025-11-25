Campesinos cierran carreteras en Tlaxcala; la medida generó molestia en automovilistas 

En defensa del campo, del agua y la seguridad, productores agrícolas de Tlaxcala se sumaron al paro nacional por tiempo indefinido con el bloqueo de la carretera federal México–Veracruz y de la autopista de cobro Arco Norte, la cual también fue tomada por transportistas este lunes.

El bloqueo de vías de comunicación colapsó la circulación de cientos de unidades, generó largas filas de vehículos y molestia entre los automovilistas que en algunos casos llegó a conato de enfrentamientos con los manifestantes.

Alrededor de las 8 horas de este lunes 24 de noviembre, campesinos comenzaron a concentrarse; sin embargo, cerca de las 10 horas inició la protesta en Nanacamilpa, como lo anunciaron desde días pasados, en exigencia de precios justos para el maíz y mayor seguridad en las carreteras.

En el estado de Tlaxcala, los bloqueos se realizaron en Nanacamilpa, Cuapiaxtla, Calpulalpan y Tlaxco, lo que paralizó la movilidad. Al cierre de esta edición se mantenían los cierres en la carretera México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa y Calpulalpan; en la autopista Arco Norte, a la altura de Nanacamilpa, así como en la carretera federal Apizaco–Tlaxco. En tanto, en Cuapiaxtla se retiró el cierre alrededor de las 19 horas.

De manera específica, los bloqueos fueron en la carretera México–Veracruz, tanto en el crucero del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Nanacamilpa, como en Calpulalpan, a la altura de la empresa Sandak; y en Cuapiaxtla, frente a la Unidad Deportiva. Además, en el crucero de Tlaxco, donde termina el boulevard.

A esa hora, productores decidieron sumarse a transportistas que ya se encontraban en la autopista Arco Norte, a la altura de Calpulalpan, y analizaban si harían manifestación en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas, donde a finales de octubre se plantaron sobre las vías del ferrocarril, a fin de exigir un precio justo al maíz.

Reiteraron que esta es una movilización legítima y apartidista, la cual “nace del dolor de los productores y de los transportistas, no hay partidos, nadie está financiando esto como han querido desvirtuar. No hay nada de eso, es por la justicia”.

Acentuaron que no debe haber represión, ya que la Constitución Política federal establece el derecho a la libre manifestación y expresión de las y los mexicanos. Remarcaron que en situaciones de seguridad y emergencia darán paso al tránsito.

“Lamentamos muchísimo los inconvenientes, pedimos el apoyo de la ciudadanía, que sean empáticos y que eviten salir en la medida de lo posible a las carreteras; hemos acudido a las instancias y no nos han hecho caso, hay una cerrazón del gobierno”, expresaron.

En la carretera federal Apizaco–Tlaxco hubo largas filas de tráileres, autobuses y vehículos particulares. Sólo se permitió el paso de ambulancias y unidades de emergencia.

En el otro extremo, en la región oriente, ejidatarios de Cuapiaxtla primero realizaron una protesta con tractores y lonas con la demanda de “nacionalizar Minsa”, posteriormente, cerca de las 12 horas comenzaron el bloqueo de manera intermitente, pues hubo momentos en los que permitieron el paso durante media hora.

En el caso de la carretera Tlaxco–Apizaco, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) confirmaron que el cierre inició a la altura de una gasolinera, con aproximadamente 10 tractores y 50 personas.

Más tarde, sobre el anuncio del gobierno estatal, a través de un comunicado, de un Proyecto Extraordinario de Subsidios con un presupuesto de hasta 15 millones de pesos, Efrén López Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de Cuapiaxtla, dijo que no le harán caso a un boletín “así como así, no es justo… es una burla”.

Comentó que hasta las 16 horas ninguna autoridad se había comunicado con alguno de los integrantes de este movimiento en Tlaxcala para establecer una mesa de negociación, mediante los canales adecuados; por tanto, continuarían con esta manifestación.

Por su lado, el sector empresarial aplicó medidas preventivas para evitar afectaciones en sus procesos productivos ante el bloqueo de carreteras a nivel nacional y en Tlaxcala este lunes, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón.

En entrevista, refirió que las empresas se organizaron para evitar sufrir afectaciones como ocurrió con el cierre de carreteras hace unos días. “Con tiempo pudieron hacer una estrategia para no tener esas pérdidas como anteriormente las tuvieron y saber que las carreteras o autopistas que no están bloqueadas son aprovechadas por el sector económico”.

Este lunes, agricultores y transportistas iniciaron bloqueos carreteros en diferentes entidades del país. Los primeros rechazan la Ley de Aguas Nacionales y los segundos piden un freno a los robos y extorsiones que padecen de manera constante.

En tanto, a través de un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas A.C (Antac), una de las convocantes a este paro, señaló que las autoridades han amenazado con abrir carpetas de investigación contra su líder David Estévez, “por la participación de más de un millón” de agremiados a esta movilización.

“Preferimos parar un día o cinco a nunca más volver a casa. Cada día entre 35 y 40 transportistas somos víctimas de un delito, si tenemos suerte acabamos tirados en medio de la nada y si no, no volvemos nunca más a casa. Lo único que pedimos es cero robos, cero extorsiones y cero muertes”.

Este paro nacional es protagonizado por integrantes del Movimiento Agrícola Campesino (MAC), del Frente Nacional por el Rescate al Campo (FNRC) y de la Antac, en este último caso para denunciar la inseguridad en carreteras, las extorsiones a operadores y los trámites pendientes en placas, licencias y revisiones médicas.