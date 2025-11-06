Jueves, noviembre 6, 2025
Campesinos cancelan reunión con secretario de Agricultura; consideran que no hay condiciones de representatividad para dialogar

Campesinos cancelan reunión con secretario de Agricultura; consideran que no hay condiciones de representatividad para dialogar
Guadalupe de La Luz Degante

Por considerar que no existen las condiciones necesarias de representatividad para establecer una mesa de diálogo, productores del campo tlaxcalteca determinaron que no acudirán a la reunión programada para este jueves con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal, Julio Berdegué Sacristán, en la Ciudad de México.

Por tanto, advirtieron que si no se atiende su propuesta establecida en la minuta  del pasado 3 de noviembre del presente año, “desconocemos cualquier otro acuerdo firmado entre instituciones y algún otro grupo no representativo”.

A través de un escrito dirigido al titular de Agricultura, de fecha 5 de noviembre, recibida por la delegación de esa dependencia en el estado y otras instituciones, notificaron su decisión “por no haber las condiciones mínimas de representatividad, asesoramiento acompañamiento de los agricultores de Tlaxcala ni del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano”.

Puntualizaron que Agricultura “está imponiendo la presencia de cinco personas para ingresar a la mesa de negociación, y eso no emana de una representatividad genuina”, pero afirmaron que como productores tlaxcaltecas “seguimos abiertos al diálogo”.

Asimismo, remarcaron su demanda de respeto a las peticiones de la minuta del 3 de noviembre de 2025, “por lo que esperamos una respuesta positiva a nuestras solicitudes”.

Precisaron que una de sus propuestas para iniciar la mesa de diálogo es que la comisión estuviera conformada por 10 productores tlaxcaltecas  e igual número de asesores y uno o dos representantes del frente nacional.

Pero -subrayó- solamente aceptaron a tres asesores, a ningún representante del Frente Nacional y a cinco  agricultores que ellos iban a elegir, por lo que consideramos “que no es una cancha pareja”.

Señalaron que continúa el acoso judicial, ya que siguen abiertas las carpetas de investigación iniciadas en contra de algunos campesinos participantes en el cierre de carreteras en días pasados,  en exigencia de incremento al precio de garantía del maíz.

“Aparentemente dicen que nos escuchan pero en los hechos no es así, es una simulación. Vamos a consensuar qué acciones vamos a tomar en conjunto puesto que hay una cerrazón de las instituciones”, pero todavía no se puede adelantar qué tipo de medidas se podrían emprender, acentuaron.

Al respecto, en entrevista que concedió a medios de comunicación al concluir un evento en Apizaco, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros señaló que esperaría el resultado de la reunión que sostendrían este día los campesinos y el secretario de Agricultura, “y de ahí -recalcó- vamos a ver en qué condiciones se dieron”.

