Campesinos alistan protesta y contrainforme el próximo 4 de diciembre; exigen atención de Cuéllar Cisneros

Simultáneamente al informe de Lorena Cuéllar Cisneros, alrededor de mil 500 campesinos realizarán una manifestación el próximo domingo para “desconocer” las cifras oficiales en materia agropecuaria, para exigir mayor apoyo a afectados por sequía y cuentas claras sobre el manejo del seguro catastrófico, así como la destitución del titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal.

Así lo anunciaron en rueda de prensa, comisariados ejidales y líderes de organizaciones campesinas, quienes solicitaron atención directa por parte de la gobernadora, a fin de requerirle un presupuesto acorde a las necesidades de este sector y la aplicación de reglas de operación de programas en tiempo y forma.

Fausto Pasten, comisariado ejidal de Cuamatzingo, aseveró que el campo ha sido olvidado por los gobiernos y remarcó la petición de apoyo para ocho hectáreas, en lugar de solo una como se estableció en este año con un monto de nada más mil 500 pesos, los cuales “no alcanzan” para cubrir las necesidades de las familias.

“Porque hay una pérdida siniestral e invito a todos los comisariados de Huamantla Zacatelco, Calpulalpan y Tlaxco a unificarnos, vamos a echarle ganas y que nos responda la señora gobernadora por este siniestro que tenemos por la sequía”.

Mientras que Hortensia Flores Ortíz, representante no gubernamental del Sistema Producto Miel, requirió al gobierno “que volteé la cara” hacia quienes trabajan el campo, ya que en este año los apicultores han sido perjudicados por “la gran sequía”, la cual provocó una reducción en la producción.

Agregó que la demanda es que se dé “lo justo” al sector agropecuario y que el presupuesto 2023 no sea elaborado desde el escritorio sino de acuerdo a las “necesidades verdaderas” de este sector, pues lo que les toca “son unas verdaderas migajas… aquí en Tlaxcala sí existe el campo, los campesinos sí existimos”.

Por su parte, Tulio Larios Aguilar, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), denunció que el gobierno estatal y la SIA intentaron “comprar la conciencia” de comisariados ejidales para que no reclamaran una indemnización mayor a los mil 500 pesos por hectárea afectada, a través de la rifa de equipo, pero que esta propuesta fue rechazada por varios.

Recalcó que el titular de la SIA debe renunciar por “su ineptitud” para desempeñar el cargo, ya que el fertilizante distribuido para el ciclo primavera-verano 2022 fue de “mala calidad”; además, porque no contrató el seguro catastrófico a tiempo. Lamentó que en Tlaxcala no se haya atendido el efecto de la sequía como en Puebla, donde el pago por hectárea dañada es de tres mil pesos.

Realzó que a pesar de que el presupuesto para el campo 2022 creció 100 millones de pesos, respecto de 2021, “este recurso no fue bien utilizado o no tuvieron experiencia ni capacidad” para obtener otros resultados, ya que de ese monto, 56 millones se asignaron a jagüeyes y los 44 millones restantes a fertilizante orgánico “que no sirvió, esa es la realidad”.

El día de ayer -añadió- escuchamos una entrevista que le hicieron a la gobernadora los medios nacionales, ella decía que más de mil millones de pesos fueron dados por la Federación al campo Tlaxcala, la pregunta es si esos recursos se reflejan en el bienestar de los campesinos, en una mayor producción, en una mejora en las cosas.

Recalcó que con base en datos de la SIA, la sequía afectó alrededor de 60 mil hectáreas, pero “nosotros calculamos que son 30 mil más, por lo menos; y que hay 42 mil productores afectados, por lo que de acuerdo a esto, los 16 millones de pesos etiquetados para el seguro agrícola apenas alcanzarían para indemnizar a una cuarta parte.

Al tiempo, reiteró la demanda de un plan emergente de rescate y la sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable (Cedrus) “para juntos poder conseguir un proyecto que le sirva a los campesinos, hay muchos pendientes”.

En tanto, apicultores pidieron que el titular de la SIA explique “dónde está el dinero del seguro agropecuario. Pero otros productores agrícolas extendieron el llamado dd apoyo hasta la presidencia de la República, ya que el pago del seguro está muy por debajo de la inversión de más de 30 mil pesos por hectárea de maíz.

En su turno, Efrén López Hernández, agricultor, dijo que los representantes ejidales entregarían un documento dirigido a la gobernadora en demanda de atención. Aseveró que responsabilizan al gobierno estatal “de lo que pueda ocurrir en la manifestación pacífica que vamos a llevar a cabo el 4 de diciembre en el contexto del informe” de Cuéllar Cisneros.