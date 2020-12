Camino sinuoso

Más allá de la resistencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reconocer el derecho de todas las mujeres a participar en paridad en todos, todos, los puestos de elección popular, incluidas las gubernaturas, en el escenario político tlaxcalteca se han generado las condiciones para que este estado tenga a su segunda gobernadora de la historia.

Las candidatas tienen una responsabilidad para afianzar el tema de la paridad y probar que el acceso de las mujeres a puestos de decisión política favorece la incorporación de la igualdad en todas las acciones de los gobiernos. Tarea nada sencilla, pero fundamental para la paz y el desarrollo.

En Morena y para Lorena Cuéllar Cisneros el escenario se hace complejo y el camino más sinuoso. Al parecer, esos 30 años de trayectoria política de quien hace algunos años aseguraba que su sangre era rojo PRI y, que luego ha desfilado por varios partidos políticos, persiguiendo el sueño de asumir el puesto que sus dos abuelos lograron, no han sido suficientes para aleccionarla y articular esfuerzos y voluntades leales y reales a su causa, más allá de su trillado discurso de servicio social y su beneficencia “sin pedir nada a cambio”, cumplir la palabra siempre será la mejor carta de presentación.

El discurso de la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, ha dado testimonio de la congruencia de una mujer que se ha forjado en férreas convicciones de izquierda y que piensa no en función de cargos sino de cambios. Se podrá estar de acuerdo o no con ella y sus formas, que más de las veces no generan un diálogo más amplio e incluyente; sin embargo, se debe reconocer la valentía para cuestionar el proceso interno y ser fiel a la ideología que profesa.

El posicionamiento de Dulce Silva Hernández tras el proceso interno para determinar a la candidata a la gubernatura y la impugnación presentada ante la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no deben minimizarse. Este es el momento de que Lorena Cuéllar Cisneros demuestre qué tanto busca el poder por el poder o el poder para servir; si tiene el oficio político suficiente, la inteligencia para sumar y la estatura para ser la candidata.