Martes, noviembre 4, 2025
Camila Muñoz, orgullo tlaxcalteca: gana plata en Olimpiada Panamericana de Matemáticas

La Redacción

Camila Muñoz Cortés, estudiante del plantel 01 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (Cobat), obtuvo la medalla de plata en la quinta edición de la Pan–American Girl’s Mathematical Olympiad (PAGMO), celebrada en Fortaleza, Brasil.

La destacada participación de la estudiante tlaxcalteca la posiciona como una de las jóvenes más talentosas en matemáticas a nivel internacional.

En una competencia que reunió a 60 estudiantes de entre 14 y 17 años, provenientes de 15 países, el equipo mexicano logró el segundo lugar en el ranking general, superado únicamente por Perú, mientras que Argentina ocupó el tercer puesto.

Camila Muñoz formó parte de la delegación nacional seleccionada por la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, iniciativa impulsada por la Sociedad Matemática Mexicana, que ha sido clave en la formación de talentos juveniles en esta disciplina.

El director general del Cobat, José Alonso Trujillo Domínguez celebró el logro de la estudiante y destacó el respaldo institucional que permitió su participación.

“Camila recibió la bandera con el escudo de Tlaxcala de manos de nuestra gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con la encomienda de representar dignamente a México y al estado. Cumplió con creces esa misión”, expresó.

Trujillo Domínguez también reconoció el apoyo brindado por el gobierno del estado, así como el trabajo del maestro Roger Ramos, encargado de preparar al estudiantado.

En ese marco, anunció la creación de una nueva categoría de matemáticas dentro del Concurso de Talentos Cobat para el semestre 2026, en colaboración con el Comité Estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Por su parte, Camila Muñoz compartió su emoción al regresar de Brasil con una medalla internacional. “Estoy feliz por el resultado que se logró, es el reflejo de un gran trabajo que se realiza en Colegio de Bachilleres”, dijo, agradeciendo el respaldo de su familia, entrenadores y autoridades estatales.

El triunfo de Camila representa no solo una medalla para Tlaxcala y México, sino también un testimonio del compromiso educativo que impulsa al talento juvenil. Su historia inspira y reafirma el valor del esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento institucional como pilares del éxito académico.

