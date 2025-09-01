Cambio de tutor afecta al 8% de beneficiarios de Becas del Bienestar en Tlaxcala: Bautista

El titular del programa de Becas para el Bienestar en Tlaxcala, Moctezuma Bautista Vásquez informó que al menos un 8 por ciento de los beneficiarios presentan problemas relacionados con el cambio de tutor, lo que genera complicaciones para el acceso al apoyo económico que otorga el gobierno federal.

En conferencia de prensa, Bautista Vásquez explicó que el escenario más común ocurre cuando las familias atraviesan procesos de separación. “Pongo el caso, por ejemplo, de muchos que hemos visto, la familia se separa y quien hizo el registro tal vez porque tenía el tiempo era el papá, ¿no? Y la mamá lamentablemente se queda sin la tarjeta, luego por diferencias ahí, situaciones ya no se apoyan”, señaló.

El funcionario comentó que este tipo de problemáticas afectan directamente a los estudiantes, quienes en ocasiones pierden el acceso a la beca por falta de actualización en el registro del tutor responsable. “La verdad es que nos hemos encontrado muchos casos. Lamentable, porque el más afectado es el estudiante”, dijo.

Bautista Vásquez reconoció que estos casos son recurrentes y han sido detectados por la Coordinación Nacional del programa, por lo que se habilitó un procedimiento especial para atenderlos. “Hoy la Coordinación Nacional ha detectado que es un número importante y nosotros tenemos un proceso de cambio de tutor”, puntualizó.

Explicó que el trámite para modificar al responsable no está abierto permanentemente, pero exhortó a los interesados a acercarse a las oficinas para recibir asesoría. “Con nosotros aquí tenemos equipo jurídico, tenemos todo un equipo que les vamos a ayudar a hacer ese trámite para poder hacer este cambio de tutor”, afirmó.

El titular del programa subrayó la importancia de que las familias revisen cuidadosamente los datos al momento de registrarse para evitar complicaciones posteriores. “Analicen bien, por favor, pedirles a todos los que van a hacer ese registro, porque en ocasiones también pasa que, lamentablemente, quieren hacer un cambio de tutor. Esa es una de las problemáticas que nos hemos encontrado muchísimo”, insistió.

Recalcó que, aunque los trámites puedan resultar engorrosos, el personal está dispuesto a dar acompañamiento en cada caso. “Le pedimos, hacemos el llamado muy respetuoso para que se acerquen, que no están solos, que vamos a recuperar, hay que analizar, pasa por diferentes canales, pero estamos siempre en el mejor de los ánimos de ayudar a la gente para que tenga el beneficio del gobierno federal”, sostuvo.

Además de los problemas por el cambio de tutor, Bautista Vásquez resaltó que la mayoría de las familias beneficiadas valoran positivamente la beca, ya que se convierte en un incentivo para que los estudiantes continúen sus estudios.

“La verdad es que hemos encontrado muy buenos comentarios de padres de familia. Como ‘mi hijo ya no quería estudiar, pero gracias a la beca solitos se motivan, ven a sus compañeritos que tienen ese apoyo y ahí se van empujando’”, relató.

En este sentido, aseguró que la permanencia del programa está garantizada y que incluso se espera que la cobertura aumente en los próximos años. “Entonces estamos seguros que se va a mantener y con tendencia a seguir creciendo”, concluyó.

Bautista Vásquez insistió en que el compromiso de la Coordinación Estatal es acompañar a los tutores y garantizar que ningún estudiante pierda el acceso a su beca por cuestiones administrativas o familiares.

