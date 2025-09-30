Martes, septiembre 30, 2025
Calpulalpan será capital de Tlaxcala por un día el próximo 16 de octubre

Juan Luis Cruz Pérez

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar presentó una iniciativa mediante la cual propone, como cada año, que la ciudad de Calpulalpan sea declarada capital del estado de Tlaxcala por un día, el próximo 16 de octubre de 2025, como parte de la conmemoración del aniversario de su incorporación definitiva al territorio tlaxcalteca.

De acuerdo con el proyecto de decreto, la medida busca recordar los antecedentes históricos que en 1874 consolidaron la integración de Calpulalpan a Tlaxcala, tras un largo proceso de reclamo y reconocimiento.

La propuesta contempla que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado se trasladen a la ciudad para celebrar un acto cívico en su honor, lo que reforzaría la identidad histórica de la localidad y rendiría homenaje a sus habitantes.

Este martes, el congresista presentó su iniciativa, en la que recordó que Calpulalpan alcanzó el rango de Villa en 1608 bajo el nombre de San Antonio Calpulalpan, y que a lo largo de los siglos perteneció, primero a la alcaldía de Texcoco, luego a la Intendencia de México y posteriormente al Estado de México. Fue hasta el 16 de octubre de 1874, mediante un convenio entre los gobiernos de México y Tlaxcala, cuando se consolidó la anexión de esta municipalidad al estado tlaxcalteca, hecho que desde entonces se conmemora cada año.

El legislador morenista destacó que en el año 2015, el Congreso local otorgó a Calpulalpan el título de “Heroica”, en reconocimiento a la resistencia que protagonizó contra el ejército francés en la batalla del 10 de abril de 1877, refrendando así su importancia en la defensa de la soberanía nacional.

“Con esta iniciativa no solo buscamos recordar un acontecimiento fundamental en la construcción de nuestra entidad, sino también honrar la lucha, la dignidad y la aportación de los calpulalpenses en la historia del estado y del país”, subrayó.

La propuesta establece que se declare capital del Estado de Tlaxcala a la Heroica Ciudad de Calpulalpan por único día, el 16 de octubre de 2025, con el objeto de conmemorar el CLI aniversario de su anexión al territorio estatal; con ello, se instruiría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se trasladen a dicha ciudad a laborar y el ayuntamiento de Calpulalpan será declarado recinto oficial del Poder Legislativo para esa fecha.

Asimismo, la LXV Legislatura celebrará una sesión extraordinaria pública y solemne a las 11:00 horas en el salón de cabildos de dicho municipio.

El diputado Campech Avelar recalcó que el acto conmemorativo tiene la intención de fortalecer el sentido de identidad de los habitantes de Calpulalpan, quienes a lo largo de la historia han defendido su pertenencia al estado.

“No se trata solo de trasladar los poderes, sino de reafirmar la memoria colectiva y de reconocer la importancia de esta tierra en la construcción del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala”, puntualizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y eventual dictamen. De ser aprobada, el próximo 16 de octubre de 2025, a 151 años de su incorporación a Tlaxcala, Calpulalpan volverá a convertirse en el epicentro político y cívico de la entidad, al menos por un día.

