Calpulalpan, capital del estado por un día; Tlaxcala honra 151 años de unidad e historia

En el marco del 151 aniversario de la anexión de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial trasladaron sus funciones a este municipio, declarado capital del estado por un día. El acto se llevó a cabo en el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento, donde se celebró una Sesión Extraordinaria Pública y Solemne que destacó el legado histórico y cívico de la incorporación de Calpulalpan a Tlaxcala.

Al acto solemne asistieron, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Maribel León Cruz; la magistrada presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes; el presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo así como de diputadas y diputados integrantes de la LXV Legislatura; magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y representantes de la 23ª Zona Militar.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la anexión simboliza la unidad de los pueblos libres, cobrando especial relevancia en este año en que Tlaxcala celebra los 500 años de su fundación, en un contexto de justicia, dignidad, soberanía y bienestar común. Señaló que “así como en el pasado Calpulalpan eligió sumarse a un proyecto de esperanza, hoy en unidad, eligen seguir avanzando en la senda de la justicia y el amor por Tlaxcala, trabajando unidos y honrando el espíritu de un pueblo que siempre ha sido libre para decidir su destino”.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Maribel León Cruz, en representación de la LXV Legislatura, resaltó que Calpulalpan se ha erigido desde hace 151 años como un símbolo de identidad tlaxcalteca, “con su tierra fértil, su espíritu emprendedor, su aportación cultural y económica que han demostrado que el desarrollo se construye con esfuerzo colectivo, raíces firmes y mirada al futuro”.

La magistrada presidenta del Poder Judicial, Fanny Margarita Amador Montes, destacó el valor histórico de la anexión de Calpulalpan al territorio tlaxcalteca, celebrando la fuerza de su identidad, el valor de sus tradiciones y el dinamismo de sus habitantes. Señaló que con este acto conmemorativo, “se honra el pasado, pero también se camina con paso firme hacia el porvenir”.

En su intervención, el anfitrión, presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo, agradeció los esfuerzos de los tres poderes por participar en la celebración del 151 aniversario de la anexión de su municipio, considerándolo “un símbolo de unión y fraternidad que reafirma con orgullo el compromiso vivo con Tlaxcala, con su desarrollo y con el bienestar de su gente”.