Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Calles de Tlaxcala se llenaron de vida con la II Callejoneada Virreinal

La Redacción

El fin de semana, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, llevó a cabo con gran éxito la II Callejoneada Virreinal en el Centro Histórico, actividad que reunió música, tradición y un ambiente festivo.

El recorrido inició en la Explanada del Conjunto Conventual Franciscano, continuó por la Plaza Xicohténcatl y culminó en los Portales de la Presidencia Municipal, donde los asistentes fueron parte de este espectáculo cultural.

En esta ocasión se presentaron la Tuna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), la Estudiantina Amanecer de Ocotlán y la Tuna Femenil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, quienes dieron vida a la tradición estudiantil con su talento musical.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el gobierno municipal, a través de la Coordinación de Turismo, a fin de fortalecer el turismo y la actividad cultural en la capital y promover eventos que enaltecen el patrimonio histórico y consolidan a Tlaxcala como un destino atractivo para el turismo local y nacional.

