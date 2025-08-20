Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasCultura

Califican 68 piezas del 31° Concurso Estatal de Madera Tallada

La Redacción

La Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) llevó a cabo la calificación de las piezas que participan en la 31ª edición del Concurso Estatal de Madera Tallada, certamen que este año reunió 68 obras originales elaboradas por artesanos de 12 municipios.

- Anuncio -

El director de la CAT, Saúl Pérez Bravo informó que en esta edición hubo un avance en paridad de género, con la participación de 31 mujeres y 37 hombres.

El jurado, conformado por especialistas tlaxcaltecas en arte popular, evaluaron a puerta cerrada aspectos como técnica, diseño, procesos, creatividad y originalidad de cada pieza.

El concurso contempla siete categorías: bastones rayados y/o labrados, bastones de mando, juguetes tradicionales, máscaras de carnaval, instrumentos musicales, ramas de tlaxistle y otros diseños.

- Advertisement -

Los tres primeros lugares de cada categoría serán premiados con una bolsa total de 126 mil pesos, de los cuales 83 mil 500 son aportados por el gobierno del estado y 42 mil 500 por el gobierno de México.

Pérez Bravo subrayó que el concurso es un impulso directo a los grupos artesanales, en cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de fortalecer y reconocer el trabajo de este sector.

Los artesanos que participaron en esta edición del certamen son originarios de Tlaxcala, Panotla, Apetatitlán, Tlaltelulco, Yauhquemehcan, Totolac, Chiautempan, Ayometla, Tzompantepec, Ixtacuixtla, Natívitas y Contla.

- Advertisement -

La premiación se realizará el próximo 26 de agosto, en un lugar y horario por confirmar.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

El desarrollo de San Andrés Cholula no estará por encima del patrimonio, afirma Cuautle al firmar convenio con INAH

Paula Carrizosa -
El ayuntamiento de San Andrés Cholula y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) trabajarán en la salvaguarda del patrimonio arqueológico y paleontológico...

La SEP quiere reducir la matrícula de la Normal de Teteles, denuncian las estudiantes

Martín Hernández Alcántara -
Alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo acusaron al secretario de Educación estatal, Manuel Viveros, de haber roto...

Inestabilidad y falta de certificación, sello de la seguridad municipal en Tlaxcala: OFS

Juan Luis Cruz Pérez -
La seguridad pública municipal en Tlaxcala enfrenta un panorama crítico como es la  inestabilidad laboral, el incumplimiento al servicio civil de carrera y una...

Más noticias

“Sí hay elementos” para el desafuero de ‘Alito’

La Jornada -
En las cinco carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que pidió quitar el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas, “sí hay elementos”...

Vagón de Tren Maya no descarriló, se desvió aguja en cambio de vía: Lozano

La Jornada -
Ciudad de México. El director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano, informó que no hubo descarrilamiento de un vagón en la estación...

El 1 por ciento más rico en México acapara un tercio del ingreso nacional

La Jornada -
La pobreza en México disminuyó desde 2018, pero la desigualdad estructural persiste. El 1 por ciento de la población más rica acapara el 35...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025