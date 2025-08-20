Califican 68 piezas del 31° Concurso Estatal de Madera Tallada

La Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) llevó a cabo la calificación de las piezas que participan en la 31ª edición del Concurso Estatal de Madera Tallada, certamen que este año reunió 68 obras originales elaboradas por artesanos de 12 municipios.

El director de la CAT, Saúl Pérez Bravo informó que en esta edición hubo un avance en paridad de género, con la participación de 31 mujeres y 37 hombres.

El jurado, conformado por especialistas tlaxcaltecas en arte popular, evaluaron a puerta cerrada aspectos como técnica, diseño, procesos, creatividad y originalidad de cada pieza.

El concurso contempla siete categorías: bastones rayados y/o labrados, bastones de mando, juguetes tradicionales, máscaras de carnaval, instrumentos musicales, ramas de tlaxistle y otros diseños.

Los tres primeros lugares de cada categoría serán premiados con una bolsa total de 126 mil pesos, de los cuales 83 mil 500 son aportados por el gobierno del estado y 42 mil 500 por el gobierno de México.

Pérez Bravo subrayó que el concurso es un impulso directo a los grupos artesanales, en cumplimiento a la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de fortalecer y reconocer el trabajo de este sector.

Los artesanos que participaron en esta edición del certamen son originarios de Tlaxcala, Panotla, Apetatitlán, Tlaltelulco, Yauhquemehcan, Totolac, Chiautempan, Ayometla, Tzompantepec, Ixtacuixtla, Natívitas y Contla.

La premiación se realizará el próximo 26 de agosto, en un lugar y horario por confirmar.