Califica iglesia como favorable que gobierno estatal presente estadísticas en materia de seguridad

Como positivo para la sociedad, el vocero de la Diócesis de Tlaxcala, Ranulfo Rojas Bretón calificó la presentación del Informe de Incidencia Delictiva del Primer Trimestre 2022 encabezado por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en el que autoridades estatales y federales dieron a conocer que Tlaxcala se mantiene como el segundo estado más seguro del país.

Detalló que al rendir un reporte trimestral a los diferentes sectores en cuanto a seguridad pública permite conocer de cerca la situación que priva en el estado, y en ese sentido programar diferentes acciones preventivas cada quien desde su trinchera.

“Es muy positivo e importante darles la información a todos los sectores de la sociedad, porque uno va pensando cual es la realidad en los delitos tanto en el ámbito estatal, a muchos nos interesan desde distintos foros todo lo que es seguridad, en caso de la iglesia, lo que significan las denuncias en el ámbito de la violencia familiar y daños contra las mujeres porque son temas importantes para nosotros pastoralmente hablando”, comentó.

Rojas Bretón reconoció el esfuerzo de las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia para dar a conocer las estadísticas en la materia de manera trimestral, por lo que recomendó que sea una práctica que realicen de manera regular.

“Que no se vea como algo particular de las autoridades, porque la seguridad es tarea de todos y no solamente de las autoridades, recordar que hay cifras oficiales, pero sabemos que hay muchos delitos que no se denuncian, la denuncia sigue siendo el camino, sabemos que es complicado, y por otra parte que las autoridades agilicen, es importante que todo mundo entienda que si no denunciamos no se visibiliza el problema”, señaló.

El representante de la iglesia católica, refirió que la seguridad no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos en sus diferentes niveles, pues también compete a la sociedad tlaxcalteca participar con la educación y formación de valores en la familia para evitar una descomposición social.