La venta de combustible cayó entre 60 y 70 por ciento por crisis del Covid–19: GUEPT

La disminución de la movilidad entre la población por la contingencia sanitaria del Covid–19 provocó un desplome de entre 60 y 70 por ciento en la venta de combustible en las estaciones de servicio, informó la presidenta de la asociación Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), Luz María Jiménez Almazán.

Asentó que a pesar de esta situación, no está previsto cerrar operaciones, pues “en medida que tengamos asegurado el combustible, seguiremos trabajando las 24 horas de los 365 días del año, así que por el momento no pensamos reducir turnos ni cerrar en la noche, a pesar de la inseguridad que no da tregua en este momento de crisis sanitaria en el país, pues el combustible es un producto necesario para la población”.

Al ser cuestionada sobre el anuncio del gobierno federal de que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende hasta el 30 de abril, respondió que “un mes no es nada comparado con lo que es perder vidas humanas […] si la alternativa para evitar una crisis de salud mayor es sacrificarnos, estamos dispuestos, aunque habría que revisar esta situación en un mes si las medidas de confinamiento de la población son aún más estrictas”.



En entrevista vía telefónica, Jiménez Almazán expuso que la venta de combustible es de entre 30 y 40 por ciento de lo que se consume en periodos normales, debido a que la movilidad de la población ha disminuido por la suspensión de clases, de actividades en varias instituciones del sector público y también en empresas de la iniciativa privada como parte de las medidas para evitar la propagación y contagios de Covid–19 entre las personas.

“Estamos vendiendo un 30 por ciento y en el caso más optimista, de mejor posicionamiento, un 40 por ciento. Sin duda esta situación podría agudizarse porque al principio no quedó tan claro el mensaje de que la población debía guardarse en sus casas, hoy ya se convirtió en una urgente llamada de atención de permanecer en casa, por lo que al no haber clases, sin duda esto bajará aún más porque todos debemos ser responsables de seguir las instrucciones de mantenernos aislados para evitar que esto se convierta en una desgracia de mayores proporciones”, abundó.

La presidenta de la GUEPT reconoció que los empresarios de este sector no pueden hacer nada para mejorar las ventas, pero solicitarán al gobierno federal que cancele por el momento la miscelánea fiscal que los obliga a hacer gastos impensables como es el cambio de dispensarios.

El plazo para hacerlo vence en octubre próximo y cada dispensario tiene un precio de entre 8 mil y 16 mil dólares, “entonces estamos imposibilitados para cumplir con esa disposición federal[…] creemos que la razón debe prevalecer y entender que las empresas son las que sostienen al país, las que generan empleos y pagan los impuestos con los que todo gobierno puede hacer su trabajo, pero si no las apoyan, más tarde que temprano se darán cuenta de que con empresas quebradas y empleos perdidos no van a tener mucho que hacer”.