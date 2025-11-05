Cae 90% el flujo de migrantes de paso por Tlaxcala

El director del albergue La Sagrada Familia de Apizaco, Sergio Luna Cuatlapantzi informó que derivado de las políticas implementadas por el gobierno de Estados Unidos, el flujo migratorio que atiende este refugio ha disminuido hasta un 90 por ciento.

En entrevista, explicó que de enero a octubre de este año, el albergue que se ubica en la ciudad de Apizaco, ha atendido a un total de 559 personas, de los cuales 509 son hombres, 44 mujeres y seis personas de la comunidad de la diversidad sexual, quienes en su mayoría provienen de los países de Guatemala, Venezuela, Colombia, Haití, El Salvador, Colombia y Honduras.

“Te puedo comentar que las tendencias del flujo migratorio por el estado de Tlaxcala siguen a la baja, se mantiene un flujo muy bajo, al menos el número de personas que ingresan a la albergue de la Sagrada Familia ha estado muy reducido y esto tiene que ver con las medidas de contención migratoria que se han estado aplicando en México en puntos como el sur del país y esto ha hecho que el flujo migratorio aquí en la entidad se vea muy, pero muy disminuido, prácticamente hasta en un 90 por ciento se ha disminuido en el paso de este año”, detalló.

El activista mencionó que de acuerdo al monitoreo que realiza en coordinación con personal del albergue de Apizaco la población migrante se está concentrando en el sur del país, específicamente en Tapachula-Chiapas, pues es donde siguen organizándose pequeñas caravanas que intentan llegar a Estados Unidos.

Abundó que otro porcentaje del flujo migratorio se concentra en estados del centro y norte del país, principalmente en la Ciudad de México y Monterrey, de tal manera que en las entidades federativas consideradas de tránsito, como el caso de Tlaxcala, ha disminuido la presencia de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.

A pesar de ello, Luna Cuatlapantzi aseveró que el albergue La Sagrada Familia de Apizaco atiende a la población migrante y continúa brindado los servicios de alojamiento, atención médica y alimentación.

En cuanto al número de migrantes que han decidido quedarse en Tlaxcala debido a políticas migratorias más restrictivas en Estados Unidos, el activista admitió que algunos de ellos han optado por establecerse en México y emprender nuevos proyectos de vida.

Sin embargo, dejó en claro “que no existen cifras oficiales en torno al fenómeno de la migración de llegada o de destino, digamos, existe la percepción sobre todo de los albergues que atienden a migrantes extranjeros en los distintos puntos del país en torno a que muchas personas migrantes extranjeras se están integrando en diferentes puntos del país”.

Agregó que ha “observado que hay un número de población extranjera que ya está permaneciendo en Tlaxcala, sobre todo venezolanos, hondureños y colombianos, pero es muy difícil ahorita establecer cifras porque muchos de ellos buscan integrarse en condiciones irregulares”.