Cada vez que bajo marcha y piso el acelerador tengo a Tlaxcala en el corazón, expresa el piloto profesional Luis Arturo Morales

“En cada carrera, en cada momento que cambio marcha, cada vez que piso el freno, bajo marcha y piso el acelerador, tengo a Tlaxcala en el corazón”, expresó Luis Arturo Morales Figueroa, joven piloto tlaxcalteca de carreras.

Rememoró que inició su carrera sin saber cómo, por qué ni por dónde empezar. Su padre y manager, Arturo Morales, le regaló un simulador de carreras con el que empezó a dar los primeros pasos.

Contrario a lo que para muchas personas representó la pandemia de Covid-19, pues dejaron de salir de casa y la vieron como “una derrota”, él la transformó en una oportunidad para desarrollarse en el ámbito automovilístico.

Además, utilizó las diversas redes sociales para convertirse en creador de contenido sobre la Fórmula 1. Fue en 2023 cuando, debido a sus habiidades en el simulador, se posicionó como uno de los 20 más rápidos a nivel nacional, lo que le dio el pase al Gran Premio de México de ese año, con todo pagado para competir en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En 2024 dio el salto a las carreras de turismo y al karting profesional, por lo que actualmente ya es un piloto que corre en tres categorías a nivel nacional y estatal.

Con dos años de correr profesionalmente, a sus 22 años de edad Luis Arturo es una joven promesa tlaxcalteca en esta disciplina deportiva, a la cual incursionó con una rigurosa preparación física en el gimnasio, por instrucción de su manager.

Pese a ser el kartismo una de las áreas más costosas del deporte, afirmó que no cuenta con patrocinio, por lo que tiene diferentes modelos de negocios que le permiten sufragar los gastos; aunque, realzó que su proyecto puede representar para los empresarios un espacio de crecimiento.

Anotó que busca que “todo Tlaxcala se sume a nosotros en este gran camino”, pues desde hace un par de años ha representado al estado en sus competencias nacionales, incluso internacionales a través del simulador, “que más allá de un video juego”, ha sido un instrumento valioso para entrenar.

Se define como una persona perseverante, con el lema “sin sacrificio no hay victorias”, retomada de la película Transformers, pues no sabe rendirse pese a las derrotas, pues “no sé de donde saco fuerzas y continúo. Siento que soy la persona que está cargando a Tlaxcala en el deporte alto”.

Comentó que en esta temporada del kartismo estatal de Puebla, está a una fecha de alcanzar la victoria, y reconoció que el año pasado y en este no consiguió el triunfo en algunos campeonatos debido a diversas circunstancias ajenas, pues “en este deporte cuenta mucho la destreza del piloto pero también los metales del coche”.

En rueda de prensa, en la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, acentuó que aspira a participar en las mejores competencias nacionales e internacionales coronándose campeón.

Luis Arturo requirió a las autoridades estatales realizar una mayor difusión del deporte y de la presentación de conferencias sobre comportamiento vial, así como de cursos para valorar la vida propia y de los demás, con la finalidad de evitar accidentes con resultados graves en las personas.

La joven promesa en este deporte estuvo acompañado de Arturo, su padre y manager, quien también es fundador de la academia MS Scuderia Drivers Performance; así como de Marco Flores Castro, de la Secteraría de Turismo del estado (Secture).