Martes, agosto 12, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Cacaxtla recibirá a alrededor de 10 mil visitantes en estas vacaciones de verano, prevé el INAH

Cacaxtla recibirá a alrededor de 10 mil visitantes en estas vacaciones de verano, prevé el INAH
Guadalupe de La Luz Degante

En esta temporada vacacional de verano que está por concluir, se prevé que la zona arqueológica de Cacaxtla recibirá a al menos 10 mil visitantes, informó José Vicente de la Rosa Herrera, director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad.

- Anuncio -

“Tlaxcala se ha estado posicionando en los últimos años con un gran flujo de turistas por varias razones”, una de ellas son su patrimonio cultural reconocido internacionalmente, lo cual genera ecos, como la talavera, por lo que sus sitios se colocan entre los atractivos.

También puedes leer: Cacaxtla y lo maya

Unos de esos lugares son las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl (ambas en Nativitas), por tanto, recalcó que en la segunda de estas ya se cuenta con un museo de sitio creado hace poco más de dos años, no solamente con el acervo conocido históricamente, sino con el que se ha integrado derivado de los hallazgos recientes, pues de manera constante se realizan trabajos en esta materia.

- Advertisement -

Agregó que este es un espacio dedicado particularmente al tema de a mujer y la fertilidad, ya que se cuenta con piezas únicas e  interesantes sobre embarazos y partos en la época prehispánica.

Asimismo -añadió-, las zonas de Ocotelulco (Totolac) y Tecoaque (Calpulalpan), el cual también tiene un museo con muestras fehacientes de restos óseos y objetos en torno a personas del Caribe; a negros de Africa, a españoles y a la población mesoamericana.

Entre los objetos se encuentran aceiteras de olivo que no eran propios de esta región, así camafeos (piezas de joyería con imagen tallada en relieve, apreciados desde la antigüedad) de mujeres que llegaron junto con los españoles, mencionó.

- Advertisement -

“Son grupos que vienen del mítico Aztlán que se van repartiendo y conforman  Tenochtitlán, y Tlaxcala -expuso-, por lo que reflejan la riqueza y fuerza cultural y la espiritualidad, incluida la de lucha y la guerrera, al igual que su contacto con el mundo.

Repasó la importancia de las alianzas pactadas entre este territorio y los Cuatro Señoríos con españoles en la lucha entre tlaxcaltecas y mexicas o aztecas, pues en ese tiempo México no tenía la constitución actual como país.

Te puede interesar: Zona Arqueológica de Cacaxtla–Xochitécatl celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con iniciativas inclusivas

“Tlaxcala siempre sorprende, se ha posicionado mucho en el horizonte del turismo cultural y religioso, lo que hace que tengamos más visitantes”, anotó el funcionario federal.

Por ello, se prevé que en esta temporada vacacional arriben a la zona arqueológica de  Cacaxtla cerca de 10 mil visitantes, aunque las cifras exactas las maneja la Secretaría de Turismo del estado (Secture). Subrayó que este sitio y los tres restantes reflejan el papel importante de este estado en la historia de México.

Temas

Más noticias

Avances

Acumulación de lluvia en el estado es 40 por ciento menor al promedio nacional

Guadalupe de La Luz Degante -
Del 1 de enero al 30 de octubre de este año, la precipitación acumulada en el estado fue de aproximadamente 410.9 milímetros, cifra que...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Boege: la biodiversidad generada por los pueblos indígenas hace de México un Centro de origen

Paula Carrizosa -
El 14 por ciento del sistema alimentario mundial, es decir, unas 240 especies en donde el maíz es la más importante, fueron generadas por...

“Memorias de Yasuaki Yamashita generarán conciencia sobre el infierno en la Tierra”

La Jornada -
Hace 80 años estalló la bomba atómica Little Boy en Hiroshima. El 9 de agosto de 1945 arrojaron otra, Fat Man, en Nagasaki. Los...

INAH pide a gobierno de Puebla que exista “separación” con hotel que tenía propiedad sobre los Lavaderos de Almoloya

Paula Carrizosa -
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pidió al gobierno de Puebla que en la próxima intervención de los antiguos Lavaderos de Almoloya...

Más noticias

Grok califica a Donald Trump como el criminal más notorio de Washington DC

La Jornada -
Grok, el chatbot de inteligencia artificial anti-woke de Elon Musk, ha declarado al presidente Donald Trump "el criminal más notorio" de Washington DC en...

Indignación en Gambia, muere una bebé tras mutilación genital

La Jornada -
Banjul, Gambia. Activistas reclaman justicia en Gambia tras la muerte de una bebé a quien presuntamente se le practicó la mutilación genital femenina, una...

Disminuyen 25.3% homicidios dolosos en primeros 10 meses de gobierno de Sheinbaum

La Jornada -
De acuerdo con el gobierno federal, en los primeros diez meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la incidencia de homicidios...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025