Cacaxtla recibirá a alrededor de 10 mil visitantes en estas vacaciones de verano, prevé el INAH

En esta temporada vacacional de verano que está por concluir, se prevé que la zona arqueológica de Cacaxtla recibirá a al menos 10 mil visitantes, informó José Vicente de la Rosa Herrera, director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad.

“Tlaxcala se ha estado posicionando en los últimos años con un gran flujo de turistas por varias razones”, una de ellas son su patrimonio cultural reconocido internacionalmente, lo cual genera ecos, como la talavera, por lo que sus sitios se colocan entre los atractivos.

Unos de esos lugares son las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl (ambas en Nativitas), por tanto, recalcó que en la segunda de estas ya se cuenta con un museo de sitio creado hace poco más de dos años, no solamente con el acervo conocido históricamente, sino con el que se ha integrado derivado de los hallazgos recientes, pues de manera constante se realizan trabajos en esta materia.

Agregó que este es un espacio dedicado particularmente al tema de a mujer y la fertilidad, ya que se cuenta con piezas únicas e interesantes sobre embarazos y partos en la época prehispánica.

Asimismo -añadió-, las zonas de Ocotelulco (Totolac) y Tecoaque (Calpulalpan), el cual también tiene un museo con muestras fehacientes de restos óseos y objetos en torno a personas del Caribe; a negros de Africa, a españoles y a la población mesoamericana.

Entre los objetos se encuentran aceiteras de olivo que no eran propios de esta región, así camafeos (piezas de joyería con imagen tallada en relieve, apreciados desde la antigüedad) de mujeres que llegaron junto con los españoles, mencionó.

“Son grupos que vienen del mítico Aztlán que se van repartiendo y conforman Tenochtitlán, y Tlaxcala -expuso-, por lo que reflejan la riqueza y fuerza cultural y la espiritualidad, incluida la de lucha y la guerrera, al igual que su contacto con el mundo.

Repasó la importancia de las alianzas pactadas entre este territorio y los Cuatro Señoríos con españoles en la lucha entre tlaxcaltecas y mexicas o aztecas, pues en ese tiempo México no tenía la constitución actual como país.

“Tlaxcala siempre sorprende, se ha posicionado mucho en el horizonte del turismo cultural y religioso, lo que hace que tengamos más visitantes”, anotó el funcionario federal.

Por ello, se prevé que en esta temporada vacacional arriben a la zona arqueológica de Cacaxtla cerca de 10 mil visitantes, aunque las cifras exactas las maneja la Secretaría de Turismo del estado (Secture). Subrayó que este sitio y los tres restantes reflejan el papel importante de este estado en la historia de México.