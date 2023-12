Cabrera se desiste de amparo promovido en contra de designación de nuevo comisionado del IAIP

Para dar certeza a la designación que hizo el Congreso local a favor de Arturo De Casa Vega como nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), el exaspirante a esta nominación, José David Cabrera Canales, se desistió de la demanda de amparo que había interpuesto en contra de dicho proceso.

Con ello, a falta de que la justicia federal confirme la acción del también catedrático de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, De Casa Vega no tendría ningún impedimento para asumir el encargo a partir del próximo 2 de enero.

“Para dar certeza a la designación realizada por el Congreso del estado de Tlaxcala en la elección de comisionado del IAIP, he tomado la decisión de no continuar con la demanda de amparo que presenté. Con un trabajo comprometido a favor de la transparencia, el DAI (Derecho de Acceso a la Información) y la PDP (Protección de Datos Personales), le irá bien al IAIP y a los tlaxcaltecas. Le deseo el mayor de los éxitos al comisionado Arturo De Casa Vega”, escribió el ex comisionado de dicho organismo de transparencia respecto a su desistimiento.

Con ello, dejaría sin efecto la determinación del juzgado tercero de distrito, que decretó la suspensión provisional del proceso por el cual el Congreso del estado designó, el pasado 12 de diciembre, a Arturo de Casa Vega y a Jaime Martínez Sánchez como comisionados, propietario y suplente, respectivamente, del Consejo General del IAIP para un periodo de siete años que inicia el próximo 2 de enero.

El juicio de amparo fue promovido por Cabrera Canales, quien se quejó de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Reyna Flor Báez Lozano, por “la inconstitucionalidad de la omisión de transparentar y justificar la idoneidad ética y profesional del sínodo integrado por tres personas profesionales expertas en materia de derecho de acceso a la información pública, protección de datos personales, cultura de la transparencia, normatividad y administración y gobierno interna y la omisión de observar, vigilar y coadyuvar el proceso de aplicación, recepción, análisis, valoración y calificación de la aplicación del examen escrito a los participantes”.

David Cabrera Canales ya había fungido como comisionado del IAIP y fue uno de los siete aspirantes que quedaron fuera del proceso, después de la realización de la evaluación por escrito realizada el pasado 4 de diciembre al obtener una calificación menor al 80 por ciento de los reactivos.

Cabe recordar que en julio de 2019, José David Cabrera fue destituido como comisionado del IAIP-Tlax, junto con Marlene Alonso Meneses y Francisco José Morones Servín, por omisiones en el desempeño de sus funciones y en actos que pusieron en riesgo la operación del organismo autónomo.