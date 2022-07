Buscará SEPE redireccionar recursos “que no están siendo bien utilizados” para promoción docente: Meneses

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández buscará que en el Presupuesto de Egresos de 2023 se “redireccionen” los recursos que “no están siendo bien utilizados” en el sector hacia la promoción horizontal de personal docente con plaza estatal.

Recordó que para la promoción que se hizo para el ciclo escolar 2021-2022, el gobierno que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros destinó 2 millones de pesos para mejorar los salarios de esos docentes que lograron promocionarse dentro de la Carrera Magisterial, lo que convirtió a la entidad en la única del país en asignar recursos propios a este proceso.

Tlaxcala es uno de los estados que aún tiene una secretaría de Educación Pública estatal y una federal –la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET)–, y el personal estatal no tiene este beneficio de promoción horizontal, “y lo que hizo la gobernadora fue exigirnos a nosotros que cuidáramos el recurso, que tuviésemos economías, para poderlos presentar a los trabajadores”, explicó.

“Pero hay todavía muchos recursos más que no están siendo bien utilizados (en el sector) y tenemos que buscar que en el Presupuesto de Egresos de 2023 ahora sean redireccionados en beneficio de los trabajadores” para la promoción horizontal del ciclo 2022-2023, expuso el funcionario, quien no precisó ni los montos ni las áreas donde esos dineros no son utilizados de manera óptima.

“Esos 2 millones de pesos impactan en los salarios del personal, pues hay distintos tipos de promociones, la vertical que es cuando asciende un docente a la siguiente figura jerárquica, puede ser subdirector, director, supervisor, jefe de sector; y la horizontal, que es la Carrera Magisterial”, comentó.

Asentó que la instrucción de la gobernadora es que los procesos de incorporación y promoción docente se realicen con total transparencia, con la publicación de las listas con los nombres, apellidos y una fotografía de los docentes que logran una plaza o una promoción en los concursos de oposición.

“La intención es que sean con nombre y apellido, pero como son datos personales tenemos que solicitar la autorización de cada maestro el próximo ciclo escolar. Aquí vamos entregando una plaza y se le va pidiendo que firme el formato de autorización de que se publique su nombre, apellido y fotografía”, anotó.

“Y lo mismo vamos a hacer con las plazas administrativas, en el escalafón administrativo, con el apoyo de las organizaciones sindicales, desde luego, y lo mismo vamos a hacer con las prestaciones que reciben los trabajadores de la educación. Es llevar el artículo 6º de la Constitución a su máxima expresión”, apuntó.

Meneses Hernández destacó que Tlaxcala es el primer estado del país que informó –el miércoles anterior–a detalle del proceso de asignación y promoción de plazas que realizó la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) para el ciclo escolar 2021-2022. “Somos la entidad federativa que está apegándose a todos los protocolos para que no exista esa presunción de que se manejan las listas de prelación”.