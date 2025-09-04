Jueves, septiembre 4, 2025
NoticiasPolítica

Buscará BAL que sus iniciativas ya sean dictaminadas por el pleno del Congreso

Buscará BAL que sus iniciativas ya sean dictaminadas por el pleno del Congreso
Juan Luis Cruz Pérez

La diputada independiente, Blanca Águila Lima demandó la dictaminación de las iniciativas que ha presentado en esta LXV legislatura local, pero que hasta el momento, no han sido presentadas al pleno para su discusión y eventual validación.

- Anuncio -

Explicó que las propuestas son para reformas y adiciones a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y salud mental, toda vez que estas se encuentran detenidas en comisiones.

Te puede interesar: Diputada Blanca Águila se declara independiente en el Congreso local

La legisladora puntualizó que la mayor parte de sus propuestas han sido turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, que preside el diputado Jaciel González Herrera.

“Seguiré pugnando y presionando porque le den celeridad en la Comisión de Puntos Constitucionales que generalmente todas recaen ahí, en combinación con alguna otra comisión dependiendo del tema que se trate. Creo que el tema de  la celeridad con la que deban pasar a segunda lectura, es decir, en modo dictamen, no es una cuestión solamente de la oposición o en este caso de las diputadas independientes, el que no pase”.

- Advertisement -

Al igual que algunos de sus compañeros de legislatura, Águila Lima coincidió en que la mayor parte de las iniciativas no han sido aprobadas por el pleno del Poder legislativo porque no han sido dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues es ahí donde se registra el “tortuguismo”.

“Ha sido un reclamo de muchas personas que somos representantes populares, diputados y diputadas que han señalado que hay una un tortuguismo en este caso en la comisión referida, creo que aquí sería importante y aprovecho para hacerle el llamado al presidente de esa comisión para que active un poco más a sus equipos para que sean más iniciativas que se suban al pleno”.

También puedes leer:  Asumen diputados desahogar programa legislativo del primer periodo de sesiones

Tras declararse diputada independiente, Águila Lima indicó que su voto será a favor de las iniciativas que beneficien a los tlaxcaltecas, por lo que abrió la posibilidad de apoyar las propuestas que impulsen las bancadas de Morena, PT, Verde Ecologista e incluso de la diputada del PRI, partido en el cual militó por muchos años.

“Yo votaré siempre en razón con independencia de quién suba la iniciativa, si es Morena, Verde, PT, PAN, PRI, PRD, quien suba, mi compañera independiente, si la iniciativa es de impacto y beneficio para la población tlaxcalteca, no tengan duda que votaré a favor”.

- Advertisement -

Una vez que inicio el primer periodo ordinario correspondiente al segundo año legislativo, mencionó que como diputada independiente impulsará iniciativas a favor de los diversos sectores de la población.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Realiza Congreso ajustes en Comisión de Puntos Constitucionales; renunció Anel Martínez

Juan Luis Cruz Pérez -
El pleno del Congreso local aprobó la renuncia de la diputada de Morena, Anel Martínez Pérez, a la vocalía que ostentaba en la Comisión...
00:02:31

Asumen diputados desahogar programa legislativo del primer periodo de sesiones

Juan Luis Cruz Pérez -
El pleno del Congreso local aprobó su programa legislativo para para el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio legal...

Congreso mantendría el cobro del DAP en leyes de ingresos municipales; debe ser constitucional

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Bladimir Zainos Flores abrió la posibilidad de que en las Leyes de...

Más noticias

Muere a los 91 años Giorgio Armani, pilar del diseño de moda

La Jornada -
Roma. El diseñador italiano Giorgio Armani, ícono de la moda y creador de un imperio en la industria del lujo, falleció a los 91...

Aumenta en junio el consumo privado en México alentado por productos importados

La Jornada -
Ciudad de México. Luego de una caída en el mes previo, el consumo privado avanzó en junio de 2025, su tercer incremento mensual en...

Flotilla humanitaria que zarpó de Barcelona sigue su viaje por altamar

La Jornada -
Madrid. Las más de 20 embarcaciones que zarparon el pasado lunes del puerto de Barcelona rumbo a las costas de Gaza, en la llamada...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025