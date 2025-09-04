Buscará BAL que sus iniciativas ya sean dictaminadas por el pleno del Congreso

La diputada independiente, Blanca Águila Lima demandó la dictaminación de las iniciativas que ha presentado en esta LXV legislatura local, pero que hasta el momento, no han sido presentadas al pleno para su discusión y eventual validación.

Explicó que las propuestas son para reformas y adiciones a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y salud mental, toda vez que estas se encuentran detenidas en comisiones.

La legisladora puntualizó que la mayor parte de sus propuestas han sido turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local, que preside el diputado Jaciel González Herrera.

“Seguiré pugnando y presionando porque le den celeridad en la Comisión de Puntos Constitucionales que generalmente todas recaen ahí, en combinación con alguna otra comisión dependiendo del tema que se trate. Creo que el tema de la celeridad con la que deban pasar a segunda lectura, es decir, en modo dictamen, no es una cuestión solamente de la oposición o en este caso de las diputadas independientes, el que no pase”.

Al igual que algunos de sus compañeros de legislatura, Águila Lima coincidió en que la mayor parte de las iniciativas no han sido aprobadas por el pleno del Poder legislativo porque no han sido dictaminadas en la Comisión de Puntos Constitucionales, pues es ahí donde se registra el “tortuguismo”.

“Ha sido un reclamo de muchas personas que somos representantes populares, diputados y diputadas que han señalado que hay una un tortuguismo en este caso en la comisión referida, creo que aquí sería importante y aprovecho para hacerle el llamado al presidente de esa comisión para que active un poco más a sus equipos para que sean más iniciativas que se suban al pleno”.

Tras declararse diputada independiente, Águila Lima indicó que su voto será a favor de las iniciativas que beneficien a los tlaxcaltecas, por lo que abrió la posibilidad de apoyar las propuestas que impulsen las bancadas de Morena, PT, Verde Ecologista e incluso de la diputada del PRI, partido en el cual militó por muchos años.

“Yo votaré siempre en razón con independencia de quién suba la iniciativa, si es Morena, Verde, PT, PAN, PRI, PRD, quien suba, mi compañera independiente, si la iniciativa es de impacto y beneficio para la población tlaxcalteca, no tengan duda que votaré a favor”.

Una vez que inicio el primer periodo ordinario correspondiente al segundo año legislativo, mencionó que como diputada independiente impulsará iniciativas a favor de los diversos sectores de la población.