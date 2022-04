Buscan rescatar y preservar cultivo de jaltomate con producción en el valle oriente del estado

A través de un mini proyecto de producción en el valle oriente del estado, así como con la creación de un banco de semilla, Isidoro Berriel López, vecino de Cuapiaxtla, intenta rescatar, preservar y difundir el jaltomate.

Durante su participación en la Mesa de Saberes Campesinos efectuada en el marco de la décima edición del Festival del Maíz, efectuada en el municipio de Ixtenco del 9 al 11 de este mes de abril, explicó la forma en que emprendió esta labor.

Destacó que en Latinoamérica existe jaltomate, el cual es un fruto silvestre, del cual se han clasificado alrededor de 55 variedades, pero que 25 son las más reconocidas y solo tres se producen en esta zona del estado, entre ellos el “negro o morado” y uno con apariencia de tomate por contar con una cáscara parecida al de esa verdura.

- Anuncio -

Tienen un sabor agridulce, sin embargo, el “más exquisito” de todos es el “verde”, mismo que ha sido un emblema de Ixtenco, pues hace varios años las vendedoras de semillas tostadas lo incluían entre sus productos, anotó.

El también autor de la “Monografía de las Comunidades de Cuapiaxtla, Tlaxcala”, mencionó que desde el momento en el que tomó la iniciativa de rescatar a este fruto, hasta después de cuatro años logró conseguir unas semillas, pues había escasez de esta y se habían dejado de propagar.

“Hemos hecho un daño terrible a la naturaleza y, con eso, a nosotros mismos, tenemos que pedirle perdón y reivindicarnos con ella. Me nació la intención de rescatar el jaltomate porque ya no lo hay”, lamentó.

Anotó que entre finales de la década de los años 60 y principios de la de los 70 comenzó la siembra de papa en todo el valle oriente de la entidad tlaxcalteca y, en consecuencia, “vinieron todos los pesticidas, plaguicidas, que no solo acabaron con el jaltomate.

Asimismo, se introdujo la tecnología de arado del tractor “que arrancó” las plantas de este fruto y otras especies que aparentan ser hierbas extrañas a la milpa, al frijol y a otros cultivos tradicionales de la región, agregó.

- Anuncio -

Pero lo que desequilibró mucho fueron los pesticidas –realzó-, ya que también influyeron en la desaparición de fauna, como codornices y gazapos que apenas empiezan a resurgir “mínimamente” después de 30, 40 o 50 años.

Desde su experiencia, precisó que cada jaltomate “da entre 120 y 150 semillas, desafortunadamente yo no tengo tierra ni otro lugar donde sembrar, solamente en mis macetas, y logré acopiar alrededor de tres mil el ciclo pasado, pero un aguacero con granizo casi acabó con ellas”.

Expuso que la planta no puede estar bajo sombra sino totalmente expuesta al sol y resaltó que la importancia de aprender sobre el comportamiento de la naturaleza en el trabajo de recuperación de cualquier especie.

El pasado 22 de marzo de este año “sembré alrededor de tres mil semillas, de acuerdo al ciclo lunar, ‘la luna recia’ registrada en esa fecha, por lo que ahora solo resta esperar pacientemente a que broten”, abundó.

Manifestó que hablar de este fruto en Ixtenco es lo más adecuado, por ser el lugar más típico y especial para cultivarlo, pero a través del cumplimiento de diferentes etapas, por lo que se creará un banco de semillas en esta población para conservarlo, pero inicialmente se depositarán en el de maíces, erigido por el antropólogo Cornelio Hernández.

Mostró un frasco con el contenido de dos mil semillas, independientemente de otras que ha donado en diferentes partes, pero que –aclaro- no han sido vendidas, “porque a mí la naturaleza no me cobra nada, me regala todo, la misma vida”.

Berriel López recalcó que está en contra de la venta cara de cualquier material de este tipo, como el de maíces, por lo que obsequió paquetes que contenían aproximadamente 15 semillas para que sean reproducidas bajo el mismo esquema que él ha establecido.

Este proyecto o mini proyecto es para hacer producir al valle oriente del estado que incluye a los municipios de Altzayanca, Cuapiaxtla, El Carmen Tequexquitla, San Juan Ixtenco y San Pablo Zitlaltépec, dijo.

Pero reiteró que una vez que se cuente con un buen banco se abarcarán otros puntos geográficos, porque la intención es que el jaltomate se reproduzca “para que no desparezca; rescatarlo, preservarlo y difundirlo, ese es uno de los objetivos”.

En la página oficial en internet de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) se describe que el jaltomate se presenta con frecuencia en milpas de las partes templadas de México y que otros nombres comunes son ‘acahualera’, ‘equelite’, ‘jaltomata’, ‘quelite’ cojudo y ‘tomatillo’.

Su origen es en América y en México se conoce en varios estados, entre ellos, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Sonora y Tlaxcala. Su estatus es de migratorio y es una hierba de 60 a 90 centímetros de largo, con una baya como fruto, la cual florece todo el año.