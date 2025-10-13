Lunes, octubre 13, 2025
Buscan proteger la autenticidad del pulque tlaxcalteca; solicita gobierno al IMPI la indicación geográfica y denominación de origen

Guadalupe de La Luz Degante

En la búsqueda de que el pulque tlaxcalteca obtenga la indicación geográfica con una denominación de origen, el gobierno del estado entregó esta solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sustentado en un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Santiago Nieto Castillo, director general de este organismo, quien recibió la petición de manos de Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, destacó la importancia de que esta debida, principalmente la producida en Nanacamilpa, consiga estos reconocimientos.   

Mencionó que para la exportación de pulque, Nanacamilpa ha logrado generar un modelo “que impida que siga aumentando la fermentación, eso permite mandarlo más allá de nuestras fronteras. Esto es fundamental, es realmente importante”.

Reconoció que los estudios efectuados son relevantes en este trámite para que esta solicitud pueda transitar “para que la gente venga a Tlaxcala a ver las luciérnagas en la noche, maravillosas, donde tomar un pulque y poder sí reconocer a este estado”.

En un evento, realizado en el marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala capital, subrayó que la denominación de origen y la indicación geográfica se manda un mensaje “sobre la enorme calidad de los productos mexicanos”, entre ellos la Talavera de “La Reina” de Tlaxcala.

Citó que México forma parte de la región económica más importante del mundo, que es América del Norte, por lo que se planteó cómo se puede evitar que productos “piratas” procedentes de Asia, principalmente de China, “están afectando a nuestra economía y a nuestros comerciantes e industriales”.

Agregó que es fundamental elaborar una política estatal para quitar del mercado a esos artículos “que nos están haciendo tanto daño”, y añadió que para posicionar al país entre las mejores economías mundiales, se debe reconocer lo hecho en México.

“Tenemos una enorme calidad de nuestros productos y hay que fomentar el consumo interno, sustituir nuestras importaciones, mejorar el contenido nacional de estas”, recalcó.   

Insistió en que se necesita cambiar la visión, por lo que el segundo piso de la Cuarta Transformación pretende “ensanchar” a las clases medias y que la única forma de hacerlo es a partir de la protección de la propiedad intelectual, derechos de autor, propiedad industrial, denominación de origen e indicaciones geográficas.

Por su parte, Fabricio Mena Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo del estado (Secture), reconoció a productores, artesanos, académicos, empresarios y prestadores de servicios, así como de  autoridades de los tres niveles de gobierno por sumarse a este esfuerzo, para proteger y promover el valor de lo hecho en México.

Anotó que esta solicitud representa el principio de nuevas alianzas para preservar y proteger “todo aquello que nos hace únicos en el mundo”, como el pulque de Tlaxcala, que es una bebida ancestral que se ha degustado a lo largo de siglos, no sólo por su gran sabor sino también por su enorme contenido nutricional, así como por su valor medicinal y cultural, su producción artesanal y sus características inigualables que la hacen una bebida auténtica y significativa.

Dijo que Tlaxcala refrendamos su compromiso “de seguir trabajando juntos” con el IMPI, con las instituciones académicas y con las comunidades para fortalecer la estrategia de producción, promoción y difusión de productos “que nos dan identidad”.

En este acto, celebrado en el Teatro Xicohténcatl, también se llevó a cabo el lanzamiento de la revista “México Herencia y Origen”, por parte del IMPI, como estrategia para proteger la autenticidad de productos nacionales, salvaguardar su origen y evitar prácticas desleales como la falsificación o la apropiación indebida, con base en herramientas jurídicas.

El IMPI precisó que México cuenta con 18 denominaciones de origen, 25 indicaciones geográficas “protegidas y símbolos de confianza y de autenticidad, cada denominación de origen e indicación geográfica representan un territorio, una cultura, un oficio y una herencia”.

