Busca organización hacer efectiva la sanción en 53 casos de violencia digital contra mujeres

De marzo a octubre de este año, Mujeres con Poder ha registrado alrededor de 53 casos de violencia digital contra mujeres, sobre los cuales trabaja para lograr su reconocimiento penal, el inicio de carpetas de investigación y la vinculación a proceso, señaló Yeny Charrez Carlos, presidenta de esta asociación civil.

Los reportes recibidos a partir del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, corresponden a agresiones cometidas desde plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram, incluso en Telegram, indicó.

En víspera de cumplirse un año de la aprobación de la llamada Ley Olimpia en Tlaxcala, la cual sanciona la violencia digital en contra de la población femenina, y tras la reciente validación de esta normatividad por parte del Senado de la República para su aplicación a nivel federal, la también activista feminista resaltó que ahora el reto es avanzar en el reconocimiento de este ilícito al momento de denunciar.

Subrayó que la efectividad inicial en la aplicación de este precepto en el estado, debe ser la socialización del mismo, aunque destacó que cada día “son más las mujeres que están reportando; al principio era complicado porque no se reconocía el delito como tal”.

Porque –apuntó- lo que no está prohibido está permitido y lo que no se nombra, no existe. Reconocer esta violencia y hacer obligatorio su combate, es el primer paso, no la panacea.

Remarcó que esta misma visión se tiene sobre la Ley Olimpia federal, ya que el ilícito de violencia cibernética “es de nueva generación y, por tanto, su aplicabilidad es diferente a un delito del fuero común”.

“A nivel nacional estamos trabajando para que una vez que se concluya el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, se homologue en todos los estados, y podamos con un solo protocolo igualar su aplicación, porque hay estados que erróneamente tipificaron el sexting (envío de mensajes eróticos, sexuales o pornográficos, a través de teléfonos móviles), aunque no es el caso de Tlaxcala”, citó.

Pero también –destacó- debemos abocarnos a las pruebas que se deben presentar ante las instancias correspondientes al momento de denuncias; en su admisión, en la declaración de la víctima y en otros aspectos; sobre todo, en evitar la revictimización.

Precisó que los peritos deben actualizarse en el tema, así como los agentes de Ministerios Públicos y los jueces, “porque deberán romper con prejuicios y aplicar la perspectiva de género, en fin es una lucha que sigue avanzando en todo el país”.

Charrez Carlos comentó que Mujeres con Poder ha recibido “muchas peticiones de ayuda, pero hemos sido honestos al señalar que se tuvo que tomar una decisión entre atender los casos que ponían en peligro la vida de personas durante el confinamiento y los que eran de violencia digital”.

Se pidió a las denunciantes que apoyaran con el registro de la información, a efecto de que al concluir la contingencia por la pandemia se iniciaran los procesos de acompañamiento, debido a que este es un delito relativamente nuevo en el estado, por lo que se ha configurado de manera diferente, acentuó.

Por esta razón, insistió en que los casos no pueden quedar solo en denuncia, sino buscar la integración de las carpetas de investigación para vinculación a proceso de las personas señaladas como presuntas responsables.

De lo contrario –abundó- no tendría sentido la existencia de este tipo de protección legal a favor de las mujeres. “Pero sí ha habido muchos casos registrados en agravio de mujeres de todas las edades, pues no hay un segmento que quede exento”.

En algunos de esos asuntos la víctima era citada por su agresor, por lo que se verificó la información a detalle en los expedientes, “para ver si encuadraba con lo promovido en un principio, que es la Ley Olimpia Tlaxcala”, ya que no solo se aportan capturas de pantalla como elementos de prueba, expuso.

Dijo que tuvo conocimiento que en los primeros meses del presente año no hubo denuncias penales sobre este delito, “pero no porque no existan, sino porque fueron encuadradas en otro tipo de ilícito”.

“Es complicado hallarlas como violencia digital, pues son clasificadas como amenazas o una modalidad de violencia, pero no como tal, por eso decidimos detener asuntos para revisarlos y encuadrarlos a todos, para que no nos digan que no lo son”.

El Ministerio Público es el que determina, por ello es importante dar acompañamiento legal a las víctimas, “para exigir derechos, porque tuvimos un caso que se había enmarcado como delito cibernético, pero nada tiene que ver con el de violencia digital”.

Respecto de los 53 asuntos registrados, “hemos solicitado información de denuncias por violencia digital o, en su caso, por delitos equiparados, estamos en espera de respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)”.

Recordar que en diciembre del año pasado, el Congreso local aprobó la Ley Olimpia, lo cual implicó una reforma al Código Penal del estado y a la Ley de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, a propuesta de organizaciones civiles.

La finalidad es proteger el derecho a la intimidad personal y sexual y al ejercicio libre y los derechos sexuales, a fin de salvaguardar la integridad de mujeres. De ahí que quien cometa el delito de violencia digital por medio de grabar, filmar o elaborar imágenes, audios o videos reales o simulados y sin consentimiento o con engaño, será sancionado con penas de tres a cinco años de prisión y multa de hasta 42 mil pesos.

En tanto, la recién validada Ley Olimpia por parte del Senado de la República, establece castigo de tres a seis años de cárcel, así como un correctivo de carácter económico.

Las y los legisladores incluyeron a la violencia digital como una modalidad que abarca todas las agresiones en contra de las mujeres, niñas y adolescentes; asimismo, incorporaron a la que se desarrolla en los medios de comunicación.

Definieron a este delito como toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona “sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización”.